Fiorenzuola (Piacenza), 23 novembre 2019 - Nel mare magnum delle sardine (54 gruppi nati in pochi giorni) domani i pescetti anti-Salvini scendono in piazza nel Piacentino, come sempre in concomitanza con la visita del leader leghista. E subito scoppia la polemica, dopo che un prof di Italiano e latino di una scuola del Piacentino ha scritto su Facebook: "Cari studenti, se becco qualcuno di voi da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata...".

Un messaggio forte, una minaccia di bocciatura. Il profilo del professore da qualche ora non è più visibile su Facebook, anche se il suo post - come spesso accade - sta facendo il giro del web ed è arrivato anche alle orecchie del ministero dell'Istruzione, tanto che sulla vicenda è intervenuto la viceministra Anna Ascani: "Un insegnante che offende e promette di penalizzare gli studenti solo perché vorrebbero partecipare alle manifestazioni delle sardine, usando turpiloquio e minacce non troppo velate. Non è un comportamento tollerabile. Mi attiverò affinché si prendano provvedimenti. Nessuno può essere discriminato per le proprie idee, tantomeno nella scuola".

In un altro passaggio il prof scriveva: "... a me la retorica nazionalista e fascistoide di Salvini, Meloni e pure CasaPound piacciono. Ed essendo un docente alle superiori andrò ai flash mob delle sardine per vedere se becco qualche mio stiudente... poi piangerà di avere un prof che lo rimanda e gli fa vedere il 6 col binocolo".

La denuncia dell'Unione degli studenti

A denunciare il post su Facebook è stata l'Unione degli studenti: "I professori leghisti minacciano di bocciatura gli studenti che vogliono manifestare con i discorsi di odio della destra - punta il dito Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale - E' un comportamento inaccettabile contro cui ci batteremo fermamente. Nessun docente può impedirci di manifestare, né possiamo accettare che si dichiari fascista. Questi personaggi devono essere cacciati dai luoghi della formazione".

E aggiunge: "Nei prossimi giorni terremo attivo lo sportello sindacale Sos Studenti. Raccoglieremo le segnalazioni di questi abusi e ci opporremo sia per le manifestazioni delle sardine che per i cortei dello sciopero globale per il clima del 29 novembre. Le minacce non ci fermeranno, scenderemo in piazza ancora più determinati".

M5s: Salvini cosa dice?

Dal governo, nella persona del sottosegretario all'Istruzione, la 5 stelle Lucia Azzolina, arriva anche un appello al leader leghista: "Intanto domando a Salvini: non era lui che diceva che i docenti non devono fare "politica" in classe? Cosa dice, oggi, davanti a questo caso?", chiede dopo aver denunciato che "Violenza verbale, intolleranza, minacce non possono e non debbono appartenere a chi svolge la professione docente. Va contro ogni etica dell'insegnamento. Le migliaia di giovani in piazza ci chiedono esattamente l'opposto: ascolto, tolleranza, inclusione, competenza ed un linguaggio non ispirato all'odio sociale".

Sardine atlantiche a New York

E domani anche la Grande Mela avrà le sue sardine atlantiche in piazza. A pochi isolati dalla Trump Tower, i nostri connazionali a New York vogliono fare sentire la loro voce: "Sosteniamo le sardine e proveremo a dar voce alle italiane e italiani che hanno voluto o dovuto lasciare la propria terra", dice Carmen, tra le sei organizzatrici del tam tam che in soli due giorni (sono 'nati' il 21 novembre) ha organizzato l'evento dando appuntamento al 'Washington square park'. Un mix tra solidarietà alle piazze italiane e la voglia di ricordare i migranti made in Italy, i nostri cervelli in fuga.

Ci saranno cartelli e sardine cartonate, ma non slogan anti-Trump: "Nulla di nulla contro il presidente Usa, noi guardiamo al nostro Paese - dice la ragazza - Appoggiamo le sardine perché hanno riportato il dialogo politico fra la gente. Non ci stiamo al botta e risposta aggressivo e degradante a cui ci hanno abituato negli ultimi anni". La politica da contrastare anche a NY "è il soliloquio pieno di retorica populista, irrispettoso e pieno di ogni tipo di inesattezze".