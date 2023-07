Santanché, oggi il voto di sfiducia. “Ho detto la verità, altri mentono”. Dal M5s: “Pagliacci”

Roma, 26 luglio – È il giorno della mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle e sostenuta da Pd e Avs (Alleanza Verdi e Sinistra) nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanché. La prima chiama in Senato è iniziata poco dopo le 12. Baci e abbracci dai parlamentari di maggioranza alla ministra al termine del suo intervento. Il caso agita il governo da settimane, ma anche oggi si attende un voto compatto della maggioranza che dovrebbe blindare Santanché.

La ministra del Turismo Daniela Santanché in Senato durante la mozione di sfiducia (Ansa)

L’intervento di Daniela Santanché

"Anche i giornali hanno scritto che nella mia residenza è arrivata il 17 luglio l'informazione di garanzia. Quindi in Aula ho detto la verità”, dice la ministra intervenendo in Aula sulla mozione di sfiducia a suo carico, dopo la discussione generale. Santanché si riferisce al fatto che nella sua informativa il 5 luglio scorso aveva affermato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia. E insiste: la mozione ha per oggetto fatti "che ritengo di aver chiarito in questa aula in maniera solenne" dicendo "tutta la verità, come ho già ribadito più volte". Chi dice il contrario “mente sapendo di mentire”.

Quindi aggiunge: "Rimane un dispiacere profondo per le tante parole, i tanti insulti, per tutto quello che è stato rivolto alla mia persona. Concludo confermando sempre e comunque un grande rispetto per questa assemblea, di cui anche io mi onoro di far parte come senatore. E che nelle funzioni che esercito al governo ho sempre inteso e intendo conformarmi a quei principi di legalità, responsabilità, disciplina e onore", indicati dalla Costituzione.

Tensione in Aula

Nervi tesi in Aula quando Ettore Licheri (M5s) conclude il suo intervento rivolgendosi così alla maggioranza dicendo: "Al termine della votazione resterà una ministra dello Stato che allo Stato deve 1,2 milioni di tasse non pagate, resteranno i suoi dipendenti e i suoi fornitori rimasti in mezzo a una strada. Se volete continuare a ridere, ridete pure, pagliacci”. Parole che scaldano gli animi: dai banchi dei gruppi che sostengono il governo si alzano subito grida di protesta. Il presidente Ignazio La Russa richiama Licheri e riporta l'ordine in Assemblea: "Poteva risparmiarsi l'offesa ai suoi colleghi".

Botta e risposta Iv-M5s

"Oggi non parteciperemo al voto sulla sfiducia alla ministra Santanché perché lo riteniamo il più grande regalo che Conte e Schlein possano fare al governo". Così Raffaella Paita, senatrice di Azione-Italia Viva e coordinatrice nazionale di Italia Viva, a Rainews24. "Quella di oggi è una giornata già scritta. Il governo non potrà che difendere la ministra Santanché e l’unico effetto sortito da Conte e Schlein sarà quello di ricompattare la maggioranza”, aggiunge. “La condivisione parlamentare servirà solo a togliere le castagne dal fuoco alla Meloni. Se questo governo dovesse entrare in crisi, non lo farà per questioni di carattere giudiziario ma per l`incapacità che sta dimostrando su tanti versanti", conclude Paita.

Alla mossa di Azione-Iv risponde durante la dichiarazione di voto Alessandra Maiorino, vice capogruppo M5s in Senato: "I renziani hanno deciso da tempo di fare da stampella al governo". E aggiunge: "La maggioranza si ricompatta? La nostra mozione è un boomerang? Il Movimento 5 stelle aveva il dovere di presentare questa mozione”.