Santanchè: “Su di me campagna di vero e proprio odio. Mai raggiunta da alcun avviso di garanzia”

Roma, 5 luglio 2023 - "Ho preferito non far pesare sul governo e sulla maggioranza le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti". Con queste parole il ministro per il Turismo, Daniela Santanchè, ha iniziato il suo intervento al Senato, dove si è presentata per riferire sulla vicenda relativa alle presunte irregolarità delle aziende Visibilia e Ki Group, emersa dopo la puntata di Report e gli articoli di stampa.

“Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia – ha detto Santanchè –. Oggi più che darvi risposte sono io che dovrei chiedervi con forza delle risposte. Qualcuno dovrebbe dare a me delle risposte. E vi chiedo: è normale che un ministro della Repubblica legga che, secondo un giornale, sarebbe indagato?”.

Daniela Santanchè

Dai banchi del governo la ministra Santanché parla con alla sua destra la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Presente anche Matteo Salvini e il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. “Non ho mai avuto partecipazione nel settore dell'alimentare biologico, come molti media hanno raccontato, la mia partecipazione in Ki Group non ha mai superato il 5% – ha detto ancora la ministra Santanché –. Sono qui per bloccare la strumentalizzazione politica, voglio difendere l'onore mio e di mi o fi glio. Non mi sono mai appropriata di nulla che non mi appartenesse e non ho mai abusato delle posizione apicali nelle aziende. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. Voglio dirlo chiaramente: io non ho nessuna multa da pagare. Come diceva mio padre, ottavo figlio di contadini, solo chi ruba nasconde: e io non ho nulla da nascondere”.

“A fronte delle notizie di compensi stratosferici da Ki Group - ha sottolineato l'esponente di Fratelli d'Italia -, nel triennio 19-20-21 ho incassato una media di 9mila euro l'anno, 27mila lordi in totale. I lavoratori dipendenti verranno soddisfatti in tutti i diritti di credito, come previsto dal concordato. Sono fiera di aver dato lavoro a tante persone”. Dopo la crisi del Covid "molti imprenditori – sottolinea Santanchè - hanno lottato per tenere in piedi le loro aziende, così come ho fatto io. Io credo nelle cose che faccio: non mi sono mai nascosta e ho messo in gioco l'intero mio patrimonio personale”.

“E' normale che un giornalista scriva cose secretate e ignote a me e ai miei avvocati? – ha chiesto in Aula Santanchè –. Ci scandalizziamo per come mi vesto, per dove abito, e chiudiamo gli occhi davanti a questa sporca pratica? Se avessi ricevuto un mai arrivato avviso di garanzia ve lo avrei detto, perché per me non sarebbe cambiato nulla di una virgola: né la mia fiducia nella magistratura né le mie convinzioni sulla mia vicenda. La mattina mi guardo allo specchio e mi piace quello che vedo riflesso – ha concluso la ministra del Turismo –. Se ho commesso errori ho già pagato, gli organi fallimentari italiani funzionano bene, magari con un po' di lentezza”.