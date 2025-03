SANITÀ Scontro Stato-Regioni. I medici di base: "Basta alibi"

Alta tensione tra il ministro della Salute Orazio Schillaci e le Regioni. Dopo la lettera di richiamo sulla "ormai intollerabile" mancata applicazione del decreto sulle liste di attesa inviata al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e il "disagio" dell’ente per la presa di posizione del titolare della Salute, lo scontro si è acuito e a essere chiamati in causa sono stati anche i medici di famiglia che, dal canto loro, si schierano con il ministro. Così Schillaci: "Al termine del vertice a Palazzo Chigi, le Regioni si sono riservate di avviare un confronto tecnico per poi presentare un documento al governo. Lo stiamo aspettando".

La Conferenza delle Regioni replica a stretto giro esprimendo "stupore" e "irritazione". E si rimarca il fatto che la promessa di intervento da parte del ministero sui medici di base risalirebbe a quasi 2 anni fa.

Da parte loro, i medici di famiglia prendono le parti del ministro: "Noi con Schillaci, l’unica inerzia è quella delle Regioni che vogliono sacrificare l’appropriatezza assistenziale ai tagli. Siamo stufi di essere l’alibi delle Regioni", dice il segretario generale della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti.