Sangiuliano e Rai, scoppia il caso dopo la candidatura. L’ex ministro: “In aspettativa come prevede la legge”

Napoli, 22 ottobre 2025 – "Ho accettato l'invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d'Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania". Lo annuncia Gennaro Sangiuliano nell'intervista al Corriere della Sera in cui il giornalista, ex ministro ora corrispondente Rai da Parigi, replica anche alle critiche dell'opposizione per la sua nuova 'discesa in campo' osservando che "mi sono già difeso citando l'articolo 51 della Costituzione, la partecipazione alla vita politica è un diritto democratico" e che "in Rai ci sono stati molti colleghi che hanno fatto politica: Badaloni, Marrazzo, Giulietti, Ravaglioli, genero di Andreotti".

"Tutte persone di valore. Forse perchè sono di destra - annota - non dovrei avere questo diritto? Ma non voglio fare polemica: ci sono le leggi, e si applicano". "Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l'Università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore", riprende allora Sangiuliano spiegando che "la cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera. Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche: Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. E ne ho discusso anche con il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli, che stimo molto". "C'è da riprendere un discorso, parlare della qualità della vita di tutti. Non c'è né rivalsa né riscatto. I fatti mi hanno dato ragione: ci sono già verità giudiziarie emerse", dice a proposito delle vicende che lo avevano coinvolto, tenendo a lungo le cronache.

La condanna del sindacato Rai

Le polemiche però non si placano, compresa quella del sindacato dei giornalisti Rai che chiede che la tv pubblica sospenda subito le corrispondenze da Parigi dell’ex ministro.

"Dopo aver giocato per settimane a nascondino su una possibile candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania, Gennaro Sangiuliano ha annunciato sui giornali il suo ritorno in politica. In gioco però non c'era la legittima scelta di candidarsi, ma, ancora una volta, la credibilità della Rai, usata da Sangiuliano come un tram che lo porti dove gli pare", è la nota dell'Usigrai. "Apprendiamo dalla sua intervista che il corrispondente della Rai, già ministro del governo in carica, si 'divertiva' a fare la rassegna stampa francese alla premier, e che l'idea di candidarsi sia partita la primavera scorsa, proprio quando la Rai, in tutta fretta, ha deciso di affidargli la guida della sede di Parigi. Ci chiediamo se i vertici Rai fossero a conoscenza dei progetti politici di Sangiuliano quando hanno deciso il suo nuovo incarico, concedendogli quindi una importante vetrina personale", prosegue il sindacato dei giornalisti Rai. "Avevamo ragione, quando prima della nomina a corrispondente chiedemmo alla Rai scelte più prudenti per Sangiuliano, che ora, arrivato a destinazione, scende dal tram Rai. Nel frattempo, la credibilità del servizio pubblico è arrivata al capolinea", conclude Usigrai.

La replica di Sangiuliano

"Io sono in aspettativa elettorale non da oggi, ma già da una decina di giorni, come prevede la legge e un'ampia casistica applicata a situazioni analoghe. Ricordo che chi si mette contro la Costituzione commette un reato penale", replica Sangiuliano, rispondendo a una domanda dell'ANSA sul suo rapporto con la Rai a seguito dell'annuncio della candidatura da capolista per Fratelli d'Italia alle elezioni regionali in Campania. "In caso di elezione, scatterebbe un'aspettativa che nel mio caso sconfinerebbe con la pensione - ha spiegato ancora -. Io ho semplicemente seguito la legge e l'ampia casistica esistente".