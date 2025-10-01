Il 4 ottobre diventa festa nazionale: è legge. Ecco da quando non si lavorerà a San Francesco

Roma, 1° ottobre 2025 - Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi è legge. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge già licenziato dalla Camera. Il presidente della Commissione Alberto Balboni, parlando con i cronisti ha sottolineato il "valore simbolico" del sì definitivo prima del 4 ottobre, anche se la legge si applicherà per la prima volta nel 2026 dato che deve essere ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Fra un anno dunque entreranno in vigore gli orari festivi nei luoghi di lavoro e i divieti di compiere determinati atti giuridici. Persino il ‘Guardian’ aveva dedicato un articolo al tema, sottolineando come il governo di centrodestra ripristini la festa del Santo in quanto “fulcro dell’identità della nazione”.

Era stata abolita nel ‘77

La festa era stata abolita nel '77. Il testo si compone di tre articoli che disciplinano rispettivamente l'istituzione della festa nazionale nella giornata del 4 ottobre - giornata in cui la Chiesa cattolica celebra San Francesco - le celebrazioni istituzionali previste per l'occasione e le relative disposizioni finanziarie e finali. La giornata del 4 ottobre è attualmente considerata solennità civile ma la disciplina sulle celebrazioni è stata più volte modificata negli anni. In particolare, la solennità civile del 4 ottobre in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena è stata istituita nel 1958. Tale norma prevedeva originariamente l'imbandieramento dei pubblici edifici e l'orario ridotto nei pubblici uffici. San Francesco fu proclamato patrono d'Italia da papa Pio XII insieme a Santa Caterina da Siena nel 1939. Successivamente, nel 1977 è stata eliminata per le solennità civili la riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. Nel 2005 si stabilì che il 4 ottobre fosse considerata, oltre che solennità civile, anche come giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse.

Si è previsto poi che in tale occasione vengano organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori sopra menzionati e di cui i Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena sono espressione. Dunque, con la legge approvata oggi, si aggiunge il 4 ottobre alle festività nazionali, con osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e divieto di compiere determinati atti giuridici. La Festa di San Francesco si va così ad aggiungere alle altre ricorrenze nazionali.

I festivi nazionali

Attualmente sono considerati giorni festivi nazionali, oltre alle domeniche: 1 gennaio Primo giorno dell'anno; Maria Santissima Madre di Dio; 6 gennaio Epifania del Signore; Lunedi' dopo Pasqua; 25 aprile Anniversario della Liberazione; 1 maggio Festa del lavoro; 2 giugno Festa nazionale della Repubblica; 15 agosto Assunzione della Beata Vergine Maria; 1 novembre Tutti i Santi; 8 dicembre Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; 25 dicembre Natale del Signore; 26 dicembre Giorno successivo al Natale.

Ok definitivo del Senato a 4 ottobre festa nazionale

Il caso Bologna

A Bologna sarà un caso particolare, perché il 4 ottobre già festeggia il suo patrono, San Petronio. Così non cambierà nulla per scuole e uffici pubblici già chiusi e non ci sarà un giorno di riposo in più nel calendario lavorativo. Quello che potrebbero cambiare però potrebbero essere le regole per la retribuzione del doppio festivo per i lavoratori. Ma è ancora presto per capire cosa succederà.

L’iter della legge

La legge, presentata da Noi Moderati, ha incassato un sostegno bipartisan. Nell'Aula di Montecitorio è stata approvata con ben 247 voti a favore, 8 astenuti e soli 2 contrari. L'obiettivo era l'approvazione definitiva in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte del santo nel 2026: e così è stato. "Noi Moderati ha fatto sua la proposta del poeta Davide Rondoni, presidente del comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco - aveva spiegato alla Camera Maurizio Lupi -: proclamare un giorno di festa nazionale nel suo nome come richiamo alla pace, coesione e alla lezione di fede e spiritualità". E ora dal Senato gli fa eco il presidente della commissione, Alberto Balboni (FdI): "Ringrazio tutte le forze politiche per aver acconsentito alla deliberante. San Francesco è il protagonista del 4 ottobre, giorno in cui morì nella sua Assisi, diventata poi la 'Città della pace' e dove oggi sorge la basilica che la cristianità gli ha dedicato. La figura del poverello di Assisi risponde a molte esigenze della società contemporanea - rimarca Balboni -. Al bisogno di pace, innanzitutto. E nessuno meglio del Patrono d'Italia, la cui festa fu abolita nel 1977 durante gli anni di piombo, risponde a questa necessità di stare uniti in una fase burrascosa del mondo. Il 4 ottobre di ogni anno l'Italia ricorderà di essere una terra di tradizioni che onora i suoi santi e la sua storia".

Assisi

Dal Pd, invece, Gian Antonio Girelli mette in guardia: "L'istituzione della festa nazionale di San Francesco il 4 ottobre potrebbe rappresentare un momento importante per il Paese, ma rischia di restare una mera operazione simbolica se non accompagnata da scelte coerenti con i valori francescani". Secondo il dem "il linguaggio e l'atteggiamento del governo Meloni non rispecchiano in alcun modo lo spirito di San Francesco, che richiama all'attenzione verso gli ultimi, al dialogo come metodo di superamento dei conflitti e al rispetto per l'ambiente. Valori che, pur radicati nella fede per molti, hanno anche una dimensione civile e costituzionale, patrimonio comune di tutti i cittadini".

Meloni: “Accolgo con gioia il ritorno della festa nazionale”

“Accolgo con gioia e soddisfazione la notizia dell'approvazione in via definitiva in Senato della proposta di legge parlamentare che reintroduce dopo 50 anni come festa nazionale il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco Patrono d'Italia", dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Il Governo ha appoggiato convintamente l'iter della proposta - aggiunge -, che ha raccolto e fatto suo l'appello lanciato un anno fa da Davide Rondoni, poeta e Presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del Poverello d'Assisi. Il sostegno bipartisan e pressoché unanime alla proposta è un segnale importante dell'unità che si ritrova in politica attorno ad una delle figure più rappresentative e distintive dell'identità nazionale. Un Santo amato da tutto il popolo italiano e in cui tutto il popolo italiano si riconosce. La Festa nazionale sarà l'occasione per celebrare un uomo straordinario e ricordaci, ogni anno, chi siamo e cosa ci unisce nel profondo".