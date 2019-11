Rimini, 19 novembre 2019 - Sardine a Rimini? Quasi quasi "in piazza con loro ci vado anche io". Parola di Matteo Salvini, che oggi partecipa al Congresso nazionale del Sap a Rimini appunto, dove domenica inaugurerà la nuova sede della Lega. Replicando a chi gli chiedeva un commento sulla mobilitazione nata a Bologna e ieri approdata a Modena, Salvini ha sottolineato che "a Modena ho preferito le aziende alle sardine: con tutto il rispetto delle sardine ci sono più problemi in aziende in difficoltà, che in piazza". Ma "la prossima volta ci vado anche io in piazza con loro". Senza scontri. "Io vado a proporre perché queste sono piazze contro, io vengo a Rimini per, vado a Firenze per, sono stato a Modena per. Le piazze contro - ha concluso Salvini - sono rispettabili e sono curioso di sapere qual è la proposta".

Salvini nega anche di aver incontrato il cardinale Zuppi a Bologna: "Sui giornali scrivono tante cose, ieri ho avuto una giornata ricca ma non ho incontrato Zuppi. L'ho scoperto anche io sul giornale", ha aggiunto parlando a Rimini.