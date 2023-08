Salvini vuole tornare alle Province: “Sono straconvinto, vanno reintrodotte già dal 2024”

Roma, 11 agosto 2023 – Matteo Salvini scende in campo per la reintroduzione delle Province, declassate a ente amministrativo di secondo livello con la riforma Delrio del 2014, provvedimento che ha introdotto in Italia le città metropolitane. “Mi chiedono di reintrodurre le Province. Io da segretario della Lega ne sono straconvinto”, dice il vicepremier dopo un incontro coi sindaci della Versilia a Forte dei Marmi (Lucca) . “Le Province servono per scuole e strade ed è una battaglia che spero di portare al successo. Bisogna tornare all'elezione diretta, con le competenze, la scelta diretta dei cittadini e i soldi perché altrimenti strade provinciali e scuole superiori, che devono essere gestite dalle Province, senza soldi e senza personale non hanno manutenzione”. Aggiunge il leader della Lega: “Se tornassero già nel 2024 sarebbe segnale di efficienza”. Quella sulle Province è una battaglia che il Carroccio porta avanti da tempo. “Spero di portarla a termine con successo”, spiega Salvini.

“Finanziarare tutto quello che è stato messo a progetto”

Sugli enti locali in generale, il vicepremier traccia la rotta e rassicura i sindaci: “L’obiettivo è finanziare tutto quello che è stato messo a progetto. Ovviamente dipende da altri ministri, però mi faccio portavoce dei sindaci e delle Province di Lucca e Massa Carrara perché tutti i progetti finanziati vadano avanti”.

Quindi parla da ministro: “Per quello che è la mia diretta competenza, strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, ho raccolto segnalazioni. Ci sono già progetti su cui stiamo lavorando” in Toscana “in questi primi mesi di Governo, come la tangenziale di Lucca”, ma, ha aggiunto, “c'è il tema del rapporto con Anas che voglio che migliori, e i sindaci mi manderanno una lettera e poi parlerò con Anas”, e “c'è il tema delle ferrovie. Stiamo facendo un enorme lavoro, c'è il passante di Firenze, ma bisogna arrivare più velocemente rapidamente sulla costa e anche su questo i sindaci mi hanno dato indicazioni e ne parlerò con Fs”.