Pescara, 8 agosto 2019 - Dalla crisi di governo a Roma all'inizio - ora in qualche modo 'ufficiale' - di campagna elettorale a Pescara: Matteo Salvini non si ferma, e ai suoi assicura: "Quello che facciamo lo facciamo per gli italiani", prima di arrivare al punto e al conseguente appello: "Chiediamo agli italiani la forza di prendere in mano questo Paese e di salvarlo". E nello specifico: "Ci dicono che non si possono tagliare le tasse. Dimostreremo, se ci date la forza di farlo, che si può tagliare le tasse ai lavoratori italiani".

Sulla falsariga del comizio di ieri a Sabaudia, il leader leghista spiega le sue ragioni: "Bisogna fare la cose bene in fretta e con coraggio, non è momento che ci possiamo permettere i no. Sono una persona paziente ma non sopporto più i no. C'è bisogno di fare, di fare e sbloccare le opere pubbliche, non abbiamo bisogno di ministri che bloccano le opere pubbliche. Pur di andare avanti siamo disposti a mettere a disposizione le nostre poltrone, ci sono sette ministeri della Lega a disposizione. Per noi la poltrona vale meno di zero, se serve parlano gli italiani". Anche riguardo a possibili alleanze parla chiaro: "Piuttosto che tenere fermo il Paese diamo la parola agli italiani. Ma attenzione, non sono interessato a tornare al vecchio. Sono pronto ad andare avanti da solo a testa alta".

Il Parlamento è in vacanza? A Salvini non importa, anzi: "Deputati e senatori alzino il culo e vengano in Parlamento, anche la settimana di Ferragosto, se serve. Chi non viene è perché vuole tenersi la poltrona - dice dal palco davanti alla folla - Sfidiamo i 900 parlamentari a presentarsi in Parlamento settimana prossima".

Il Paese che ha in mente? "L'Italia ha bisogno di regole, ordine, disciplina - scandisce dal palco - Chi sbaglia paga. Punto. E se vuoi rompere le palle te ne torni al tuo Paese perché qua di rompic... Ne abbiamo anche troppi", ha chiarito tornando a parlare della donna rom che gli ha augurato la morte.