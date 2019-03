Ricapitolando. Negli ultimi ventiquattro mesi, il vicepremier Luigi Di Maio ci ha presentato tre fidanzate. Nell’ordine: Silvia Virgulti, Giovanna Melodia, Virginia Saba. L’ultima è attualmente e ufficialmente la dolce metà del capo stellato. Tutti le conoscono. Della serie: «Il pubblico deve sapere». Altrettanto si può dire per il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Dopo che la famosa Elisa Isoardi – donna di spettacolo e tv tra le più note – lo ha lasciato (con il Nostro che ‘postava’ foto con malinconici e struggenti tramonti), il leader della Lega ha elaborato il lutto e si è rimesso in carreggiata.

Nuova fiamma è Francesca Verdini, 26 anni, fiorentina. Il cognome non vi è nuovo perché la fanciulla è nientepopodimeno che la figlia di Denis, già fedelissimo di Berlusconi, già regista, a detta dei più, del Patto del Nazareno tra Matteo Renzi e il Cavaliere, poi transitato nelle file di Ala.

Insomma, la vite private delle first lady, chiamiamole così, hanno pochi segreti e molti palcoscenici. Sia sui social, sia sui media ‘normali’. Foto di ricevimenti e struggenti dichiarazioni sull’amore perduto. Nulla fanno per nascondersi. Una cosa normale? Può darsi, ma chi è diversamente giovane rimane, come direbbe il commissario Montalbano, ‘strammato’, stupefatto. Come corre il tempo. Come cambiano le atmosfere. Storie di un’Italia, diciamola tutta, forse un po’ rimpianta pur nelle sue ipocrisie e nelle sue (apparenti) contraddizioni.

Ma ve lo figurate voi Aldo Moro che si fa fotografare in occasioni mondanissime o che non fa mistero delle sue simpatie sentimentali? O un Enrico Berlinguer che parla del suo amore? Impossibile. Lo stesso Bettino Craxi, il segretario del Psi, cui sono stati attribuiti amorazzi a destra e a manca, mai ha esibito alcunché. Anche perché la moglie Anna è sempre stata al suo fianco, silenziosa, fiera, dignitosa, mai una lacrima in pubblico, sino alla fine accanto al suo uomo. Ovvio: non mancano le storie divertenti. Prendiamo il capo della destra missina, Giorgio Almirante.

Donna Assunta sfidò le convenzioni come poche, ma senza darlo a vedere: «Fu amore a prima vista – disse –. Io ero sposata con il conte Federico de’ Medici. Lui con la brasiliana Gabriella Magnatti. Ci siamo conosciuti in Calabria. Veniva da una famiglia di attori, sapeva sedurre. Ci siamo rivisti a Roma: non ci siamo più lasciati». Infatti sono stati insieme quasi quarant’anni. Con una particolarità. Il Msi era anti-divorzista. Donna Assunta no, Giorgio nemmeno. Però lei rimase così, lui si chinò alla disciplina di partito.

E anche Mario Scelba, il ministro dell’Interno della prima Italia del dopoguerra, era inflessibile. Si sa pochissimo della sua vita privata. Peccato che, correva l’estate del 1959, il severo uomo dc (aveva messo una multa per chi si baciava in pubblico) fosse stato ritratto in un bar di via Veneto accanto a una splendida figlia di Trinacria. E anche Moro non sfuggì ai pettegolezzi: per anni si è favoleggiato di una sua segreta passione per Rosanna Fratello, bellezza solare, cantante e attrice famosa con «Sono una donna, non sono una santa». Passione derubricata dalla stessa artista a semplice simpatia. Moro amava assai la musica e, pare, ci furono solo due caste cene. Ma nessuno li vide mai assieme. Così come nessuno ha mai visto Andreotti con Carla Del Poggio, attrice sublime, che lui apprezzava apertamente. Anche perché la moglie Livia lo aveva già conciato, pare, a dovere: il suo Giulio era ritratto in una foto con Anna Magnani. Non l’avesse mai fatto...