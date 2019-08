Roma, 6 agosto 2019 - Archiviato il discorso sul decreto sicurezza bis - convertito ieri in legge con la fiducia in Senato - lo scontro interno alla maggioranza di governo si sposta sulla Tav. Domani a Palazzo Madama si vota la mozione 5 Stelle contro l'Alta Velocità Torino-Lione: Salvini ha già chiarito che si tratta di un documento di sfiducia nei confronti del premier Conte (del resto è stato il premier ad annunicare che la Tav si farà) . Parole che hanno irritato e non poco i pentastellati. Oggi il ministro dell'Interno, intervistato a Radio 24, rincara la dose e al collega grillino Danilo Toninelli (M5s) non la manda a dire: "Non mi sembra all'altezza di gestire le infrastrutture di un Paese bello ma difficile come l'Italia". Quindi avverte gli alleati: "Di cose ne abbiamo fatte, soprattutto nei primi mesi, ma se tutto resta bloccato, se ci rendiamo conto che non c'è strada, che le idee divergono, è più serio dare la parola agli italiani". Sulla Tav "abbiamo perso un anno, così come sulla giustizia o sull'autonomia". Piuttosto che "altri mesi di litigi, polemiche, insulti", meglio il voto.

Salvini incontra i sindacati

Intanto oggi è il giorno dell'incontro al Viminale con le parti sociali: un'occasione per tastare il polso sulla prossima legge di Bilancio (ma "non è un tavolo parallelo a quello di Palazzo Chigi", precisa Salvini). "Sono pronto ad andare a contrattare la flessibilità necessaria con l'Europa - avrebbe detto il vicepremier prima di iniziare, secondo quanto riferiscono alcuni presenti - deve servire a tre obiettivi: investimenti, opere pubbliche e taglio delle tasse". Anche i conti sono fonte di attrito con il Movimento 5 Stelle. Di Maio indica come prioritario il salario minimo, ma il leader della Lega detta la sua linea: "Prima il taglio delle tasse".