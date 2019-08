Sabaudia, 7 agosto 2019 - Subito dopo la riunione col premier Conte, in cui si è discusso di rimpasto di governo, Matteo Salvini è corso a Sabaudia per l'attesissimo comizio da cui dovrebbe rendere noto l'"annuncio importante". Giocoforza è in ritardo, rispetto all'appuntamento delle 21, e così twitta in diretta ai suoi: "Direzione Sabaudia, piazza già piena! Tra una mezz'ora avete voglia di seguire anche voi qui in diretta? Sempre e comunque: PRIMA GLI ITALIANI!".

Poi finalmente arriva sul palco, accolto dal Nessun dorma della Turandot, come da tradizione nei comizi alle feste della Lega. "E' stato un anno bellissimo", sono state le sue prime parole. E poi: "Che spettacolo... Che dirvi: grazie di cuore".

E davanti alla folla in attesa, il leader leghista dice: "L'ultima delle cose che ci interessano è avere qualche ministero in più, qualche poltrona in più. Anzi, le sette poltrone della Lega sono a disposizione degli italiani. O si possono fare le cose oppure si torna a votare". Parole che sembrano allontanare il rimpasto di governo che era nell'aria da dopo l'incontro con Conte.

"Negli ultimi mesi - non ha difficoltà ad ammettere - qualcosa nel governo si è rotto. Da quando sono cominciati ad arrivare i no. L'Italia ha bisogno di sì". E ripete: "O si possono fare le cose o la parola torna al popolo". Un concetto che ritorna, facendo pensare a una volontà di staccare la spina al governo: "Non sono fatto per le mezze misure, o le cose si possono fare per intero e in fretta oppure star lì a scaldare la poltrona non fa per me".

I COMIZI ANNULLATI E CONFERMATI - Intanto dopo Sabaudia, Salvini ha annullato anche il comizio previsto per oggi pomeriggio alle 17 ad Anzio. In serata si apprende che saltano anche le tappe diurne di domani 8 agosto, accezione di quella delle 21,30 di Pescara dove terrà un comizio allo stadio del Mare.