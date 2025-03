Salvini e la Lega: “Viva Trump”. Tensione con Forza Italia: “Mantenere la calma”

Roma, 1 marzo 2025 – Centrodestra diviso sullo scontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. “A Bruxelles qualcuno usa ancora toni bellici, l'Italia ha il diritto e il dovere di lavorare per la pace con gli Stati Uniti e con tutti quelli che con tenacia e coraggio cercano di evitare una Terza Guerra Mondiale”, dice il leghista (e vicepremier) Matteo Salvini. “Sappiamo che è affascinato da Trump. Ma bisogna mantenere la calma, evitare che scoppi la tensione Usa-Ue e sostenere Zelensky. Le tifoserie non vanno bene”, replica il portavoce di Fi Raffaele Nevi. Ma la controreplica della Lega, che attacca von der Leyen come esponente del Ppe, arriva immediata: “Porta l'Ue nel burrone, viva Trump!”.

Paolo Formentini, deputato e responsabile del dipartimento Esteri della Lega, non ha usato mezzi termini: "La calma invocata da FI è impersonata dalla loro cara Ursula Von der Leyen che sta portando l'Italia e l'intera Europa nel burrone. Trump sta imponendo un cambiamento epocale, se noi stiamo ad aspettare Macron e compagnia, imprese e famiglie italiane ne pagheranno il conto. L'Ue nata come sogno ormai é una gabbia di vincoli, regole assurde, tasse e divieti. Evviva la Libertà, evviva Trump".

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini (foto Ansa)

Le opposizioni chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento prima del vertice straordinario dell'Ue di giovedì prossimo. Anche il Pd, con la segretaria Schlein, accoglie l'appello di Michele Serra alla manifestazione per l'Europa. Il M5s farà la sua il 5 aprile. Gli ucraini in Italia in piazza per Zelensky, oggi a Milano e domani a Roma.