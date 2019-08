Roma, 26 agosto 2019 - “Un ribaltone preparato da tempo“. Matteo Salvini interviene a caldo, con una conferenza stampa in Senato, mentre la trattativa per formare il primo governo M5s-Pd è in una fase cruciale, quando sembra ormai fatta la scelta del premier incaricato, con superamento dei veti dem sul nome di Giuseppe Conte da riproporre per un bis, sostenuto questa volta da una inedita maggioranza giallo-rossa. Accanto a Salvini i capigruppo parlamentari della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, e i ministri delle Politiche Agricole, Gianmarco Centinaio, e delle Politiche Europee, Lorenzo Fontana. Lapidari i giudizi del leader della Lega, mentre cerca di ricapitolare i fattori che hanno portato alla crisi, dal suo punto di vista.

GIOCHI DI PALAZZO - Salvini è un fiume in piena. L’accordo che si profila tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle “nasce come un’alleanza tra perdenti, un gioco di palazzo che ha le poltrone come collante“. Ma vi rendete conto “una maggioranza Pd, M5s e Leu“? “Sfido un italiano su 60 milioni a dirmi senza ridere che questa è una maggioranza stabile, che va avanti tre anni, con le idee chiare. Curioso a questo punto che sia io a venire accusato di essere antidemocratico quando chiedo di andare alle urne“.

MIGRANTI E SICUREZZA - “Inorridisco all’idea che qualcuno voglia smontare quello che abbiamo fatto in tema di sicurezza e migranti", dice Salvini. E assicura che non starà a guardare se qualcuno dovesse iniziare a smantellare il lavoro di un anno. Del resto "M5s e Pd sull’immigrazione hanno votato uno l’esatto contrario dell’altro. Capiamo ora il perché di tanti no: dalla giustizia, all’autonomia. Chiaramente oggi sta vincendo il partito delle poltrone“.

MATTEO RENZI - “Ha ragione Matteo Renzi che canta vittoria“. “Ma spiace che un movimento rivoluzionario come si definiva il Movimento cinque stelle finisca con Renzi. Invidio il fegato di chi vuole fare la rivoluzione con Prodi e Renzi” “Se qualcuno preferisce il governo con chi amministra Bibbiano e con chi ha gestito Mps e Banca Etruria, noi facciamo volentieri non uno ma mille passi avanti. Perchè non stiamo facendo passi indietro ma passi avanti”. “Se vuoi fare il cambiamento, non lo fai con Renzi, Prodi, Lotti, Boschi. Se qualcuno pensa di cambiare col partito delle banche, dei poteri forti e dei bambini portati via ai genitori, auguri”. “Ora, il Pd ha perso tutte le elezioni e sta provando a entrare di notte al governo”.

RIBALTONE EUROPEISTA - Questo è un classico ribaltone all’Italiana, “un ribaltone pronto da tempo, ma chi ha paura del popolo non ha la coscienza pulita“, ha detto Salvini, che però vede quanto accade anche come conseguenza di decisioni prese in sede Ue. “Se non cambia il presidente del consiglio, ma con disinvoltura si passa da una settimana all’altra dalla Lega al Pd, evidentemente questo è frutto dell’accordo nato a Bruxelles, votando la Commissione imposta dalla Merkel e da Macron con l’obiettivo di riportare indietro l’Italia. Si spiegano così i tanti no del governo degli ultimi mesi”.

ANDARE ALLE URNE - “Fateci votare, prima o poi si dovrà votare. Sarebbe un percorso lineare e trasparente farlo in autunno, ma le elezioni le indice il presidente della Repubblica e io mi guardo bene dall’entrare in campo altrui. Gli italiani aspettano la rivoluzione fiscale, noi saremo pronti in caso di elezioni con una manovra epocale che col governo dei no sarebbe stata impossibile. In questi giorni ho sentito gli esponenti della Lega e quelli delle categorie produttive che continuano a chiedere o un governo che fa o elezioni. Una maggioranza Renzi-Grillo è una maggioranza contro, non mi sembra rappresentativa del tessuto produttivo italiano.