Roma, 6 aprile 2019 - Non senza ironia Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vice premier, ha postato su Instagram un video parodia in stile Istituto Luce anni '30. Il leader della Lega lo ripropone per ritornare sulle accuse di simpatie fasciste, respinte al mittente con un sorriso.

"Ho trovato in rete questo video che, confesso, mi ha fatto sorridere. Speriamo non lo vedano Renzi e Di Maio, che vedono e cercano fascisti e nazisti ovunque..." scrive nel post del video il vice premier.

Il filmato, che nella parodia è in bianco e nero con il commento trionfale tipico dei video di governo anni '30 dell'Istituto Luce, è in realtà stato girato, a colori, il 3 luglio dell'anno scorso quando Salvini s'immerse in una piscina confiscata alla mafia in Toscana.