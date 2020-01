Roma, 9 gennaio 2020 - Si va verso un rinvio sul caso Gregoretti-Salvini. La maggioranza chiede uno slittamento del voto della Giunta delle immunità del Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Le richieste arrivano dai membri di Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Leu. Il senatore grillino Mattia Crucioli, nel motivare la richiesta, sottolinea che bisogna tenere conto della sospensione delle attività delle commissioni di Palazzo Madama decisa ieri dalla Conferenza dei capigruppo: lo stop sarà dal 20 al 26 gennaio ed è dovuto alle elezioni regionali del 26. Per il Pd ad avanzare la richiesta durante la riunione della Giunta è Anna Rossomando, per Iv Francesco Bonifazi. Con lo slittamento Salvini perderebbe la possibilità di giocarsi una carta in più in chiave regionali: le elezioni in Emilia Romagna e Calabria si terranno pochi giorni dopo la data fissata per il voto sull'ex vicepremier (20 gennaio). La Giunta si deve pronunciare sulla richiesta di processo per Salvini presentata dal Tribunale dei ministri di Catania. La vicenda è quella della nave della Guardia costiera Gregoretti, bloccata alla fine del mese di luglio in Sicilia con 131 migranti a bordo.

Le reazioni: Salvini furioso

La richiesta della maggioranza innesca l'immediata reazione del leader della Lega. "Hanno paura di perdere la faccia, sono senza onore e senza dignità", dice Salvini che se la prende soprattutto col Movimento 5 Stelle. Ma è tutto il Carroccio a salire sulle barricate. "Parti del Movimento 5 Stelle e parti del Governo provano con il caso Gregoretti a colpire Matteo Salvini - dice la senatrice Erika Stefani a nome di tutti i componenti della Lega presenti nella giunta per le immunità -. Le carte parlano chiaro: tutti nel governo sapevano e tutti erano direttamente coinvolti", spiega. Quindi invoca "la responsabilità istituzionale, per questo è necessario un dibattito corretto e - lo diciamo con chiarezza - senza rinvii". Poi la domanda/provocazione: "La maggioranza è interessata a fare chiarezza sul caso Gregoretti o pensa solo alle elezioni regionali?".

A stretto giro anche la replica del Movimento 5 Stelle. "Senza dignità è chi ha abusato dei suoi poteri per fare propaganda senza mai gestire veramente l'immigrazione", scrive su Twitter la vicepresidente M5s del Senato, Paola Taverna. "Da quando Salvini non è più ministro sono aumentati rimpatri e ricollocamenti".

Da Italia Viva giunge invece la precisazione del senatore Davide Faraone. Che sottolinea come non ci sia nessuna richeista di rinvio del voto da parte del partito di Matteo Renzi. "Stiamo semplicemente prendendo atto della decisione unanime della conferenza dei capigruppo di ieri di sospendere le attività del Senato nella settimana prima del voto in Calabria ed Emilia Romagna - dice ad Agorà -. Dovessero esserci altre decisioni, le valuteremo con serenità. Eviterei di buttare tutto in caciara politica", aggiunge.

Gasparri

Questa mattina, intanto, il presidente della Giunta, il forzista Maurizio Gasparri, ha proposto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Sulla vicenda Gregoretti "sicuramente è configurabile un coinvolgimento politico governativo" del presidente del Consiglio Conte, scrive Gasparri nella sua relazione, "comprovato innanzitutto dall'assenza di qualsivoglia presa di posizione contraria sulla conduzione del caso Gregoretti da parte del ministro Salvini e sulle scelte da lui operate".