Salvini alla festa della Lega: “Il mio obiettivo è che il governo duri 5 anni. Preferisco Le Pen a Macron”

Cervia, 30 luglio 2023 – Matteo Salvini blinda il governo alla festa della Lega Romagna a Cervia. "Il mio obiettivo è che il governo duri cinque anni, non un giorno di meno, quanto ci hanno chiesto gli elettori, e lo si fa con Giorgia (Meloni, ndr), Antonio (Tajani, ndr). E' diverso, però, da governare con Draghi, Pd e Cinque stelle, con Toninelli, Di Maio, Conte. Se essere governisti significa questo lo sono", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepresidente del Consiglio e segretario federale della Lega, che ha poi parlato delle prossime elezioni europee.

“Preferisco la Le Pen a Macron. Sarà una battaglia complicata. Sarebbe maturo da parte dei partiti italiani non dire di no a nessun partito di centrodestra in Europa”.“Sarebbe curioso che qualcuno mettesse veti sul primo partito di Francia, Austria. Quindi - ha aggiunto - evviva il centrodestra unito a Bruxelles, a Strasburgo, compreso Marine Le Pen che è una donna straordinaria”.

Il ministro delle Infrastrutture ha toccato anche il tema dell’ambiente. "I manifestanti hanno ragione ma non possono rompere le palle a chi vuole andare a lavorare in autostrada. Poi, io vivo a Milano in cui il sindaco non fa entrare chi non ha le macchine in una certa maniera, di una certa cilindrata, e quindi non sta aiutando i cittadini perché non tutti hanno i soldi per comprarsi quelle di ultima generazione. Quindi l'ambiente sì, ma senza danneggiare le persone", ha detto Salvini. "Abusare del termine negazionismo è un torto ai morti della Shoah, che è un periodo che non si deve ripetere", ha continuato Salvini.

E infine la pace fiscale, che “porto avanti perché la ritengo giusta per i cittadini e conveniente per lo Stato". "Ci sono milioni di famiglie che da un sassolino si sono trovati un macigno da 40mila euro", ha concluso il vicepremier.