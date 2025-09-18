Salvini e il diplomatico russo. L’abbraccio diventa un caso. E l’opposizione va all’attacco

Cortesia, va bene. Ma con misura. Una stretta di mano nel bel mezzo di un ricevimento non la si nega neppure all’ambasciatore "nemico" per eccellenza: quello della putiniana Russia. Su questo in fondo convengono tutti, persino se si tratta di un diplomatico fresco di dichiarazioni ben poco diplomatiche. Come lo "sconcerto" che Alexei Paramonov, rappresentante dello zar in Italia, aveva elargito poco prima del “fatale saluto“ a proposito della reazione del nostro governo "all’incidente della presunta incursione di droni nello spazio aereo polacco, immediatamente e infondatamente attribuita alla Russia". Solo che una cosa è l’asciutta stretta di mano, altra cosa l’abbraccio fraterno, i due bacioni “alla russa“ stampati sulle guance, l’ostentata cordialità.

Proprio questo pare sia stato invece l’atteggiamento di Matteo Salvini quando, in occasione del ricevimento organizzato l’altro ieri dall’ambasciata cinese all’Hotel Parco dei Principi per celebrare assieme al 76° compleanno della Repubblica Popolare anche il 55° anniversario delle relazioni fra il Dragone e l’Italia, si è imbattuto nell’ambasciatore Paramonov.

L’opposizione, galvanizzata anche dalle elezioni regionali alle porte, ci va a nozze. "Sarebbe utile sapere cosa pensa Meloni del comportamento del suo vicepremier – attacca Francesco Boccia (Pd) – il nostro paese condanna il regime di Mosca e queste ambiguità non fanno altro che danneggiare la già bassa credibilità dell’Italia nello scenario internazionale". Taglia corto il leader di Azione, Carlo Calenda: "Salvini è un asset russo". Riccardo Magi (+Europa) vede invece "un problema sotto il profilo della sicurezza nazionale" nel fatto che il vicepremier "apertamente tifa per Putin".

Ma l’affettuoso impeto del capo leghista non è piaciuto nemmeno ai suoi compagni di maggioranza. "Forse bastava una stretta di mano", dicono all’interno di FdI dove non si nasconde il malumore per "l’abbraccio esagerato". Dentro Forza Italia il clima è simile: "È una salvinata". In ogni caso, sottolineano tanto i forzisti quanto i meloniani, "la politica estera la dettano Palazzo Chigi e la Farnesina e, quando si vota, la Lega si uniforma alla maggioranza". Matteo Salvini si giustifica: "Ho incontrato l’ambasciatore russo come decine di altri ambasciatori. Ero invitato come altri ministri, c’erano amici parlamentari del Pd e di FdI", spiega parlando dell’evento cui hanno partecipato, tra gli altri, l’ex premier Massimo D’Alema e il presidente della commissione Esteri della Camera, Giulio Tremonti. "Se vai ospite a casa di qualcuno e qualcuno ti saluta – la tesi dell’imputato – lo saluti, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni a ricostruire un dialogo. Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso". Commenta il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Trovo giusta l’educazione che lui ha rivendicato nel salutare tutti. Non so se nello stesso modo, ma avrei salutato l’ambasciatore".

Giorgia Meloni sa che è la classica tempesta in una tazzina d’acqua e minimizza: "Non bisogna ingigantire il caso". Ben altre le sue priorità, a partire dall’operazione Nato Sentinella Est. Il problema è che il fatterello, perché di questo si tratta, rinvia a un fattaccio di ben altre proporzioni: da giorni la Lega martella sul riarmo con l’obiettivo di stemperare la tensione con Mosca. Ancor più preoccupante, però, è il fatto che Salvini sembri deciso a brandire questa linea – il nemico non è la Russia – anche al prossimo molto atteso raduno di Pontida. Quello sì che in un momento come questo potrebbe diventare un bel problema, altro che strette di mano.