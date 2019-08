Roma, 4 agosto 2019 - "O la squadra di governo è compatta o è meglio ridare la parola agli italiani", cioè andare a elezioni anticipate, dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio da Cervia, in cui attacca il Pd ("Ha sulla coscienza Banca Etruria") ma anche i 5Stelle mentre il capogruppo alla Camera, Molinari, ‘avverte’ il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli: "O si fa anche la Gronda, oppure è meglio che vada a casa". E il leader leghista rincara su autonomia e giustizia: "O i Cinque stelle ci danno una mano a migliorare il Paese o il Paese lo miglioriamo da soli". "La Lega non rispetta il contratto e cerca pretesti", ribatte in serata il grillino Alessandro Di Battista.

Già un’intervista a La Stampa, Salvini si era detto "stufo, ma ora inizia a stufarsi anche la gente2. Un avvertimento. Di Maio, invece, intervistato dal Corsera, aveva provato a tendere una mano all’alleato, dicendosi "stanco di litigare", ma aggiungendo che "con Salvini e Conte abbiamo lavorato bene, dobbiamo andare avanti così". Ma il ministro dell’Interno fa capire che sta fiutando l’aria: l’elettorato si fa insofferente per il continuo tira e molla tra gialli e verdi. È il momento del divorzio? Forse non ancora. "La spina si stacca se si litiga soltanto – aveva detto Salvini di mattina – Noi facciamo anche delle cose buone".

Da Cervia, a sera, però, arriva l’ultimatum: "O c’è una squadra compatta che ha la forza di fare le cose o la forza la chiederemo agli italiani perché il Paese merita tutto". Comprese le urne? Dipende da tanti fattori, a partire dalla manovra economica, sulla quale – come su tutto il resto – Lega e M5S non riescono proprio a trovare la famosa quadra. Salvini dice che "stiamo preparando una manovra economica che tagli le tasse a tanti italiani: se all’Europa va bene son contento, sennò la facciamo lo stesso", sempre comiziando a Cervia, ma Di Maio lo avverte: "Ci dica da dove prende i soldi".

Insomma, siamo alle solite. Salvini e Di Maio si azzuffano e la crisi di governo sembra, di nuovo, l’ordine delle cose. E dato che sono tutti "stufi" (Salvini di Conte e Di Maio, Di Maio di Salvini e di litigare, Conte di entrambi, etc.) e che i deputati della Repubblica hanno pensato bene di andarsene in ferie (38 giorni, un semi-record), l’onore della prova della tenuta del governo spetta ai senatori che dovranno affrontare una intensa due giorni "di paura". Infatti, il 6 agosto palazzo Madama voterà, in via definitiva, il dl Sicurezza bis e, il 7 agosto, le varie mozioni sulla Tav.

Da quest’ultimo voto uscirà la fotografia di un M5s in netta minoranza: la Lega voterà quelle di FI, FdI e pure del Pd, quindi i 5Stelle finiranno in minoranza e amen. Un epilogo annunciato, quindi, mentre sull’esito del voto sul decreto Sicurezza-bis, in programma a partire da lunedì al Senato, nessuno è pronto a scommettere. Sarà quello, infatti, il vero banco di prova dell’alleanza gialloverde. I numeri della maggioranza sono più che precari e neppure il probabile ricorso alla fiducia, chiesto dalla Lega, mette al sicuro il dl. Di qui, il ritorno in circolo di voci su una crisi "imminente". Nel frattempo, il governo è in pieno stallo: la riforma della Giustizia è stata rinviata a tempi migliori e le Autonomie pure. A catalizzare lo scontro resta, da lunedì, il Senato.