Salvini da Napoli tenta la rimonta: "La sinistra litiga, noi ci amiamo"

La corsa per i nomi è finita, con il deposito delle liste elettorali, ma sempre da lì, dai nomi, ricomincia quella della campagna elettorale. Le liste vanno digerite – soprattutto dagli esclusi –, ma anche dalle ‘basi’ dei partiti. Ieri, intanto, si sono mossi i primi big dando segnali precisi su cosa ci si attenda, soprattutto dalle parti del governo, da questi tre test regionali.

Se in Veneto la strada per Alberto Stefani, poco più che trentenne candidato governatore investito da Salvini e ‘benedetto’ da Zaia, sembra in discesa; in Campania il centrodestra tenta la rincorsa perché per quanto "non facile" la partita "a questo giro – con la candidatura per il centrosinistra allargato ai Cinquestelle di Roberto Fico – è aperta". Situazione rovesciata in Puglia, dove il campo largo si attende un plebiscito per Antonio Decaro e il centrodestra prova a rincorrere. E poi c’è la Lombardia: lì si dovrebbero regolare i conti dentro la maggioranza, ormai saldamente a trazione FdI. È tempo, insomma, per un governatore lombardo che venga da Fratelli d’Italia. Per dirla con le parole di Ignazio La Russa il candidato governatore "deve essere un politico e Fratelli d’Italia ne ha tanti…".

Lombardia. All’evento a Milano per celebrare i tre anni del governo Meloni c’è un "esercito di amministratori" "a testimonianza – dice l’europarlamentare di FdI Carlo Fidanza – del radicamento crescente di Fratelli d’Italia in regione", "c’è un accordo siglato tra leader, noi facciamo affidamento sulla parola di Matteo Salvini". Il ragionamento fila così: è giunto il tempo che il partito della presidente del Consiglio guidi la regione.

Campania. Matteo Salvini scende a Napoli con una mission: dire ad alta voce di "aspettarsi un risultato storico" nella regione – dimenticando la recente debacle del partito in Toscana – e ribadire che il campo avverso è diviso. "Che Fico, De Luca, Schlein, Manfredi, Conte dicano ognuno una cosa diversa mi sembra evidente – attacca il segretario della Lega –. Come potranno governare una regione se non vanno d’accordo neanche tra di loro?". A chi gli fa notare le continue frizioni con l’altro vicepremier, l’azzurro Antonio Tajani, risponde con una battuta: "Ci amiamo". C’è poi il grande classico dei cosiddetti "impresentabili" in lista e a tirare fuori il tema è, a sorpresa, il centrodestra. È il segretario campano di FI Fulvio Martusciello a lanciare lo strale: "Fico – dice – sprizza impresentabili da tutti i pori". Si attende la risposta Cinquestelle che potrebbe giungere oggi, quando il leader M5s Giuseppe Conte presenterà a Napoli i candidati M5s al consiglio regionale. Non solo. Le parole ingiuriose contro Fico del candidato consigliere di FdI Marco Nonno sono già un caso tanto che Edmondo Cirielli si affretta a prendere le distanze: "Non parlerei mai così di nessuno, a prescindere". In serata il Pd ribatte a Salvini, con il responsabile Sud Marco Sarracino: "Parla di come andrebbe governata la Campania, ma lui ha cancellato 15 milioni di euro per la metropolitana tra Afragola e Napoli".

Puglia. In Puglia i Cinquestelle hanno aperto la campagna elettorale a sostegno di Decaro mentre l’area riformista è al lavoro, come spiega il socialista Enzo Maraio, per crescere in tutte le regioni e dare un contributo alla vittoria del campo largo. Il centrodestra non ci sta ad arrendersi all’annunciato trionfo dell’ex sindaco di Bari e rilancia: "Abbiamo una compagine molto compatta decisa a ribaltare un risultato che non sembra per niente scontato", sostiene il candidato governatore Luigi Lobuono. Intanto il coordinatore regionale di FdI Marcello Gemmato annuncia che Meloni sarà a Bari il 10 novembre. Stesso format visto in altre regioni: la premier salirà sul palco insieme a tutti i leader del centrodestra per tirare la volata.