Salvini "Cancellare Hamas"

Marmo

Giorgia Meloni ha proposto il riconoscimento della Palestina, a condizione che vengano liberati gli ostaggi e che venga cacciata Hamas. È d’accordo?

"È una posizione equilibrata – esordisce il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini –. Per riportare la pace e riconoscere la Palestina è necessaria la cancellazione di Hamas. L’obiettivo finale è due popoli, due Stati, con i bambini israeliani e palestinesi che studiano e che giocano a pallone, sì, ma è chiaro ed evidente che prima di riconoscere qualsiasi Stato palestinese bisogna eliminare i terroristi islamici di Hamas, che tengono in ostaggio israeliani e palestinesi".

La solidarietà per Gaza è sentita in Italia.

"Spero che nessuno usi i bimbi di Gaza per causare un autunno caldo o quella rivolta sociale auspicata in modo irresponsabile da Maurizio Landini. Sono stati annunciati 44 scioperi locali e nazionali".

Teme nuove contestazioni violente?

"Le violenze dell’altro giorno, con stazioni prese d’assalto, decine di donne e uomini delle forze dell’ordine ferite, disordini perfino in porti e autostrade sono gravissime e inaccettabili. La Lega chiede che in futuro gli organizzatori dei cortei, tutti i cortei, versino una cauzione. Non possono essere i cittadini perbene a pagare il conto degli estremisti".

È d’accordo su come si muove il governo sul fronte ucraino-russo o ha qualche riserva?

"Sono d’accordo e mi fido dei colleghi che sono impegnati in prima linea su questi dossier. La linea è saggia, tutta la maggioranza è d’accordo sul fatto che i soldati italiani non debbano essere spediti in operazioni di guerra in Russia o Ucraina. Ovviamente, come per tutti i conflitti in atto, l’auspicio è quello di una intesa".

In Europa, però, avete posizioni differenti con FdI e Forza Italia: come finisce con un dossier delicato come il riarmo?

"Noi siamo convinti che le spese per la Difesa debbano essere incrementate con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza interna. Tradotto: usiamo più fondi per assumere donne e uomini in divisa e dotarli di attrezzature migliori, per difendere i nostri confini soprattutto a Sud, non per andare a combattere a Mosca. Gli italiani non temono l’arrivo dei carri armati russi, ma la presenza di delinquenti (spesso clandestini) nelle strade o nelle stazioni".

È davvero possibile una prospettiva di pace?

"Dobbiamo crederci con determinazione: ovviamente tutte le parti in causa devono essere disposte a cedere qualcosa. Si chiama diplomazia. La mediazione è inevitabile, perché l’alternativa è la fine del conflitto per la vittoria militare di una delle parti. Non è pensabile né auspicabile, perché significherebbe contare altre migliaia e migliaia di vittime. L’Ucraina dovrà avere garanzie sulla sua futura sicurezza e sulla ricostruzione, difficilmente potrà riconquistare i territori persi in questi anni".

A breve il governo presenterà la sua terza manovra: quali sono le vostre richieste?

"Aiuti a famiglie e imprese, con l’auspicio che chi ha fatto guadagni miliardari (penso alle banche e ai loro 46,5 miliardi di utili solo nel 2024) possa dare un contributo affinché si possano realizzare alcuni provvedimenti utili al Paese. Per la Lega è prioritaria la Pace fiscale: azzerare 170 milioni di cartelle esattoriali e liberare 20 milioni di italiani dal peso insostenibile che hanno con il fisco".

A breve si vota nelle Marche. Quale è la posta politica in gioco nel voto in quella regione e nelle altre?

"Vogliamo confermare il buongoverno locale anche alla luce dell’ottimo lavoro del governo nazionale. Nelle Marche la giunta Acquaroli ha preso in mano una situazione difficile, dopo decenni di sinistra, e ha rimesso in moto il territorio, aprendo strutture sanitarie che altri avevano chiuso, ridotto o promesso per anni. Sono orgoglioso di aver dato il contributo sul fronte infrastrutture".

Per quali opere, in particolare?

"Per le Marche sono in corso 54 interventi per un investimento complessivo di 3,5 miliardi di euro. E presto riapriremo la galleria della Guinza: Matteo Ricci ci aveva dormito per protesta, noi abbiamo preferito restare svegli per lavorare. E ora stiamo per raccogliere i frutti, dopo decenni di nulla di fatto della sinistra".

In Veneto rivendicate il candidato presidente: come finisce?

"Penso bene! Battute a parte, squadra che vince non si cambia, come abbiamo scelto di fare nelle Marche e in Calabria. Il Veneto è un modello di buongoverno a livello internazionale, grazie all’impegno di tutti, e in questi anni la Lega è cresciuta tanto sui territori: siamo ormai arrivati ad avere 160 sindaci. Se la coalizione scegliesse Alberto Stefani, sceglierebbe il governatore più giovane d’Italia, 32 anni. Mentre la sinistra parla di giovani, noi li valorizziamo".

Zaia sarà il capolista della Lega?

"Sì, sarà uno straordinario valore aggiunto".

Con Vannacci la Lega sta cambiando?

"No, la coerenza della Lega per noi è un bene rilevante. Vannacci porta il suo prezioso contributo e la sua storia personale, e remiamo tutti nella stessa direzione, come tutti hanno apprezzato a Pontida. Difensori dell’Autonomia e federalisti in Italia, difensori della nostra identità e sovranisti in Europa, per evitare che la burocrazia europea divori e cancelli tutto".