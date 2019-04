Caltanissetta, 26 aprile 2019 - Dopo la foto di Matteo Salvini con il mitra a Pasqua (postata dal suo spin doctor Luca Morisi), c'è una nuova disavventura social per il ministro dell'Interno. A Caltanissetta, dove Salvini è andato ieri per un comizio in vista delle prossime elezioni amministrative, tra chi si è messo in coda per un selfie, anche due ragazze: Gaia e Matilde. Mentre Salvini si metteva in posa finito il comizio, le due giovani l'hanno spiazzato... scambiandosi un bacio saffico. L'espressione del viso del vicepremier leghista evoca, per lo meno, la sorpresa. Lo scatto è diventato virale sui social e l'immagine è diventata un simbolo di contestazione, in risposta alla partecipazione del ministro dell'Interno al famoso congresso delle Famiglie di Verona che aveva suscitato molte polemiche. Gaia e Matilde - due studentesse di 19 anni che studiano al Politecnico di Milano, secondo quanto riporta Live Sicilia - sono riuscite nell'intento e il loro gesto è diventato pure un hashtag su Twitter #GaiaeMatilde.

Sul profilo Instagram di Gaia Parisi, un messaggio-sfottò al vicepremier del Carroccio: "Ciao amico @matteosalviniofficial". Il capo leghista ha prontamente risposto: "Il bacio mi ha fatto piacere. Alle due ragazze ho detto 'auguri e figli maschi'. Se pensavano di darmi fastidio hanno sbagliato, per me se una ragazza vuole baciare una ragazza o un ragazzo vuole fare l'amore con un ragazzo, non m'interessa nulla. Basta che non si faccia finta che non esistano le mamme e i papà". E mentre l'immagine fa il giro del web e il braccio di ferro tra i due vicepremier sul caso Armando Siri tiene banco, nel profilo Instagram dei due ministri gialloverdi si scopre una 'chicca': niente più cuoricini vicendovoli, ma un vero e proprio divorzio. Salvini e Di Maio non si seguono più. Saranno stati gli ultimi eventi politici, sarà che la distanza è ormai siderale, sarà che la linea dei due partiti, in vista delle Europee, ha ormai preso pieghe diametralmente opposte. Morale della favola (social): i due big della nostra politica si sono lasciati. Pardon: defollowati. Come una coppia qualsiasi. A giovarne, almeno stando ai follower, il solito Salvini. Che, stando al numero di seguaci su Instagram, 'doppia' il capo politico dei 5 Stelle: 1,4 milioni a fronte di 785mila.