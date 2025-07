Salvini assolto, il ricorso dei pm. Meloni: "Giustizia da riformare"

La Procura di Palermo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto l’ex ministro dell’Interno e leader del Carroccio Matteo Salvini dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nel caso Open Arms. Un "ricorso per saltum", che scavalca il secondo grado della Corte di appello in quanto tutti gli elementi sono già stati presentanti nel primo grado di giudizio e non c’è niente di nuovo da esporre. Ragion per cui i magistrati si rivolgono direttamente alla Cassazione, il terzo grado di giudizio chiamato in linea di principio a giudicare non sulla sostanza del merito, ma unicamente sulla correttezza del metodo dei procedimenti giudiziari, contestando che l’assoluzione di Salvini "non risulta supportata da nessuna plausibile spiegazione giuridica o meglio da alcuna spiegazione".

LA PROPOSTA DI NORDIOL’intervento dei pm viene giudicato un "accanimento surreale" dalla premier Giorgia Meloni. Mentre il diretto interessato Salvini ringrazia, rivendicando che "difendere i confini non è reato". Prese di posizione che surriscaldano il fronte del conflitto tra politica del governo e magistratura. Ma è la dura presa di posizione del ministro di Giustizia Carlo Nordio a scavare un’ulteriore trincea nello scontro tra politica e toghe già in corso sulla separazione delle carriere. Dopo aver polemizzato nei riguardi della condanna disposta direttamente della Cassazione sul caso Garlasco – la condanna cioè di Alberto Stasi, già assolto in due gradi di giudizio, senza revisione del processo –, Nordio promette che "rimedieremo" con una soluzione normativa per impedire "l’impugnazione contro le sentenze di assoluzione, come in tutti i Paesi civili". Norma che a detta degli esperti non richiederebbe procedura di revisione costituzionale, ma ancora tutta da declinare.

IL CASO OPEN ARMSNell’agosto 2019 l’imbarcazione della ong Open Arms chiese un porto sicuro in cui sbarcare 147 migrati alle autorità italiane, che invece volevano dirottarla in Spagna di cui batteva bandiera. Dopo 19 giorni i naufraghi vennero sbarcati per intervento della magistratura, che decise di procedere contro Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. A Palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte versione 1, con ministro dell’Interno Salvini, sostituito poco dopo dal Pd insieme a tutta la Lega e assolto con formula piena dalla Corte d’assise in quanto "il fatto non sussiste". Col "ricorso per saltum" i pm di Palermo – ai sensi dell’articolo 569 del Codice di procedura penale – impugnano la sentenza di primo grado direttamente in Cassazione, senza passare per il giudizio di appello. Il procedimento richiede che entrambe le parti siano d’accordo, a condizione che non esistano nuovi elementi che rimandino in Appello. In sostanza i pm rinunciano a presentare nuove prove, dando per chiarita la questione in dibattimento, a cominciare proprio da fatto che il ministro leghista ha rivendicato il proprio operato, e contestato l’applicazione della legge da parte della Corte d’assise, che a loro avviso avrebbe dovuto condannare Salvini ai sensi della legislazione nazionale e europea.

LA REAZIONE DI MELONINon proferisce ovviamente parola il centrosinistra, imbarazzato come si trova di fronte alle contestazione dei pm milanesi nei riguardi della politica edilizia. Un silenzio anzi assordante, dopo che la vicenda Salvini era stata da più parti chiamata in causa per difendere il sistema vigente a scapito della separazione delle carriere voluta dal centrodestra. Che infatti parte lancia in resta. Interrogandosi su "cosa pensino gli italiani", la premier Giorgia Meloni si schieara nettamente a sostegno del proprio vice definendo "surreale questo accanimento, dopo un fallimentare processo di tre anni a un ministro che voleva far rispettare la legge, concluso con un’assoluzione piena". Ringrazia il diretto interessato: "Grazie Giorgia. Sono convinto che difendere l’Italia e i suoi confini non sia un reato". Mentre per il fondatore di Open Arms Oscar Camps, ripone "piena fiducia nella procura" dal momento che "i fatti sono stati ampiamente ricostruiti in primo grado".