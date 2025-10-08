Mercoledì 8 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Politica
8 ott 2025
ELENA POLIDORI
Politica
Salis salva grazie al Ppe. Immunità per un solo voto. Scontro tra Salvini e Tajani

L’Eurocamera mette al riparo l’eurodeputata di Avs dalle carceri ungheresi. Franchi tiratori in azione: decisivi i popolari. Lei: "Siamo tutti antifascisti". La Lega accusa FI: "Avete tradito col trucchetto del voto segreto". L’ira di Orban.

Ilaria Salis esulta per la conferma dell’immunità. Con lei, Mimmo Lucano

Elena G. Polidori

Ilaria Salis non torna in carcere in Ungheria. L’eurodeputata di Avs si è salvata di nuovo e per un solo voto. Nello scrutinio segreto, nella plenaria del Parlamento europeo, su 628 votanti, i favorevoli a mantenere l’immunità sono stati 306, i contrari 305, gli astenuti 17. Il Ppe ha chiesto di ripetere il voto, per via di un problema tecnico alla scheda dell’eurodeputato Markus Ferber, ma l’istanza è stata respinta dalla presidente Roberta Metsola.

"La Lega vorrebbe vedermi marcire in Ungheria – ha dichiarato a caldo Salis, ormai lontana dall’incubo Orban (che ha espresso tutta la sua rabbia per l’esito del voto) – sono fascisti, ma la democrazia è antifascista. I veri traditori sono loro, che consegnerebbero una loro concittadina a un regime autoritario". Eppure, a salvare Salis è stato proprio un voto arrivato dal centrodestra. O meglio: da qualcuno di area Ppe, ma anche Ecr è sotto la lente. A domanda sul nome del – o dei – "traditori", come lo ha subito bollato Matteo Salvini, Salis ha risposto perentoria: "Non lo dirò mai".

Solo che quel voto di scarto ha riportato a galla la ruggine tra i due vicepremier Salvini e Tajani, con il primo che si è scagliato contro Forza Italia con i consueti toni sopra le righe. "Col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra – ha commentato, velenoso – anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!".

E mentre il luogotenente europeo di Giorgia Meloni, Nicola Procaccini, tentava di sviare l’attenzione dall’alveo del centrodestra accusando "la sinistra italiana e europea" di non voler perseguire Salis ("gettano la maschera. È una vergogna!"), il leader azzurro rispondeva per le righe all’omologo del Carroccio: "Le calunnie, gli insulti non li accettiamo, non c’è nessuno che tradisce, nessuno che fa giochi strani, noi siamo sempre stati leali e coerenti". Ma dalla Lega non hanno lasciato perdere ed è arrivata Silvia Sardone, eurodeputata e vicesegretaria del Carroccio, a rincarare la dose: "Non ci sono dubbi che sia stato il Ppe a salvare Ilaria Salis". Controreplica azzurra affidata al deputato Stefano Benigni, vicesegretario di Forza Italia: "Se Sardone ha le prove, le tiri fuori, altrimenti la smetta di starnazzare cose insensate. E chi è lei, Maga Magò?".

Ma, insomma, chi ha orchestrato il salvataggio di Salis? In teoria, a votare contro l’immunità dell’eurodeputata sarebbe dovuti essere in 378, somma dei gruppi di Ppe, Patrioti, Conservatori, sovranisti di Esn. Quattro, invece, i gruppi schierati con l’italiana: Socialisti, Renew, Verdi, The Left, per un totale di 312; a mancare sono stati soprattutto i contrari. E qui si apre il capitolo dei retroscena. Che raccontano di un lavoro certosino portato avanti principalmente dai parlamentari di S&D. All’appello alla fine avrebbero risposto membri del Ppe della stessa Ungheria, ma anche di Polonia, Cipro, Germania, Romania. Un dialogo acceso che ha portato molti parlamentari (popolari, ma anche conservatori), a contravvenire agli ordini di scuderia.

E gli italiani? Ufficialmente contro la revoca dell’immunità a Ilaria Salis si sono espressi i parlamentari Pd in S&D, quelli di Avs e dei 5 Stelle in The Left e nei Verdi. Anche in questo caso, però, i numeri finali fanno pensare a un discreta presenza di franchi tiratori, parecchi tra le file di Forza Italia – qualcuno azzarda a dire con il silenzio assenso di Tajani, per evitare nuove grane internazionali al governo, ma suggestioni – più difficile tra i leghisti e Fratelli d’Italia. Di sicuro c’è da registrare l’attivismo di due dem come lo spezzino Brando Benifei e la vicepresidente del Parlamento Pina Picierno che hanno contribuito a tessere una tela poi risultata cruciale, soprattutto tra i parlamentari stranieri, mentre l’approccio con gli azzurri potrebbe essere arrivato nello stesso Ppe. In serata arriva il commento della leader dem Elly Schlein: "Sono felice che abbiano prevalso i principi dello stato di diritto. In Ungheria Salis non avrebbe avuto un processo giusto".

