Salario minimo, Schlein: “Incontro con governo Meloni non sia sceneggiata agostana”

Roma, 8 agosto 2023 – "L'incontro con il governo sul salario minimo non sia una sceneggiata agostana. Per approvare la nostra proposta siamo pronti a tornare in Parlamento anche domani". Queste alcune delle dichiarazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein, in merito all'incontro fra maggioranza e opposizioni sul tema del salario minimo che si terrà venerdì a Palazzo Chigi. "Andremo all'incontro sperando non sia specchietto per le allodole - ha detto Schlein -, una sceneggiata agostana sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ha avuto davanti per mesi la nostra proposta e su questa ci aspettiamo risposte".

Schlein spiega con quale spirito il Pd si presenterà all'incontro con il governo Meloni: "Finalmente il governo si è accorto che bisogna discuterne (di salario minimo ndr). Parteciperemo all'incontro di venerdì, con spirito costruttivo ma senza dimenticare le dichiarazioni della maggioranza di questi mesi, a partire dalla presidente del consiglio che ha definito il salario minimo uno 'specchietto per le allodole', e di chi ha bollato questa misura come 'sovietica' o una 'forma di assistenzialismo'. Non dimentichiamo queste dichiarazioni e l'atteggiamento tenuto nelle battaglie che abbiamo fatto in parlamento fino al voto della sospensiva da parte della maggioranza, la settimana scorsa".

Schlein critica il momento scelto dal governo per questo incontro sul salario minimo: "Lo fanno adesso questo incontro, in un momento in cui il parlamento è chius o e hanno fatto ieri l'ultimo consiglio dei ministri. Ma noi siamo pronti a tornare in Parlamento anche domani per riuscire ad approvare la nostra proposta. Andremo a confrontarci sul merito, vediamo se il governo è disponibile ad aumentare per decreto i salari anche di quei 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano e fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena e non soltanto dei manager del Ponte sullo Stretto, come hanno fatto nel decreto approvato ieri. Vediamo quindi se il governo fa sul serio questa volta".

Nel vertice di Palazzo Chigi Schlein chiederà a Meloni anche chiarimenti sul caso De Angelis e sui ristori all'Emilia-Romagna per l'alluvione: "Chissà se saranno disponibili all'ascolto anche su quanto chiediamo, al fianco dei sindaci, delle parti sociali e della Regione Emilia-Romagna, perché nonostante le promesse di ristori al 100% ancora, dopo più di 3 mesi, non si è visto un euro di questi ristori. Visto che ne avremo l'occasione, chissà se l'ascolto è selettivo o vi sarà ascolto anche sul fatto che abbiamo chiesto di fare chiarezza sulle gravi affermazioni fatte dal responsabile della comunicazione istituzionale del Lazio e su cui Giorgia Meloni e il suo governo ancora non hanno detto nulla. Ha ragione il presidente della Repubblica quando dice che quelle ferite su Bologna sono ferite per tutta la Repubblica".