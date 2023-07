Salario minimo: niente voto su emendamenti alla proposta delle opposizioni. Testo in Aula giovedì

Roma, 25 luglio 2023 – Gli emendamenti alla proposta di legge sul salario minimo, presentata dalle opposizioni, non sono stati votati in Commissione Lavoro della Camera e così il testo delle opposizioni andrà direttamente all'esame di Montecitorio giovedì. Il presidente della Commissione Valter Rizzetto (Fratelli d'Italia) ha proposto di non votare tutti gli emendamenti, compresa la proposta interamente soppressiva del centrodestra.

Una volta che il testo approderà in Aula giovedì, si spiega dal centrodestra, dovrebbe arrivare una proposta di sospensiva per un paio di mesi, sul modello di quanto accaduto per il Mes, che verrebbe votata la prossima settimana. E la discussione sarebbe dunque rinviata all'autunno. C'è però stata un'apertura della premier Giorgia Meloni: "Il salario minimo - ha detto la premier a Rtl 102.5 - è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi". Di qui la necessità di "aprire un confronto" anche "con l'opposizione".

Il centrodestra ha così evitato il voto sull'emendamento soppressivo della proposta delle opposizioni. "Salario minimo, passa la linea Meloni - così i compinenti di Fratelli d'Italia della Commissione Lavoro della Camera -. Il testo arriva direttamente in Aula in quanto, in commissione Lavoro, tutte le forze politiche hanno convenuto che con maggiore tempo si possa arrivare a una proposta frutto del confronto auspicato dal presidente del Consiglio. L'aumento delle buste paga dei lavoratori è una priorità per Fratelli d'Italia che infatti ha agito, fin dall'inizio della legislatura, su questo campo a partire da un taglio record del cuneo fiscale".