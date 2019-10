Bologna, 24 ottobre 2019 - Ci pensa un attimo, alzando lo sguardo al soffitto. Poi, scandisce, guardando il pubblico negli occhi: "La democrazia diretta? Rischiosa. Ci ho riflettuto a lungo: si va verso quello che io chiamerei una ’delega d’autorità’. In un Paese che ha perso la speranza, il senso di comunità". Nel giorno in cui il leader Pd Nicola Zingaretti lancia la sua app per far crescere (a suo dire) il partito, Romano Prodi, in occasione del Festival del Sarà (ieri la prima giornata a palazzo de’ Rossi a Pontecchio Marconi) dice la sua su un tema che definire scottante è poco.

Ma, in generale, Prodi – arrivato a piedi nella splendida costruzione tardo gotica di fine Quattrocento in compagnia della moglie Flavia che sfoggiava un’elegantissima, nella sua semplicità, giacca rosso fuoco – il Professore ha tenuto ’lectio magistralis’ di sicuro spessore. L’attualità? Tanta. Finché si è narrato di vicende cinesi e geopolitiche. Nulla se riferito all’Italia. Esempio? Mario Draghi lascia la Bce, potrebbe avere un ruolo nella politica italiana? La risposta: "È stato importantissimo. Tanto è vero che la Banca centrale europea è diventata il punto di riferimento e il punto di continuità della politica europea in questi anni». E ancora: «Se abbiamo superato una gravissima crisi, pur con politiche frammentate lo dobbiamo certo all’azione unitaria della Banca centrale europea". Punto.

Per il resto, tanta riflessione sulle sorti della Cina. Una Cina studiata nei dettagli con un’indagine di mercato su "L’Italia e le sue imprese nel nuovo assetto geopolitico internazionale". Dove, tra l’altro, si evidenzia come le Vie della seta siano viste e come un’opportunità e come rischio. E dove la ’svolta europeista Pd-M5s è approvata dal 53,5 per cento dei 740 intervistati da Digis Consulting.

Non manca, nell’analisi del professore, un accenno ai dazi di Trump: "Un problema serissimo che danneggia assai il nostro export". E in Europa? Non ha senso, e qui il tono della voce si fa ancor più fermo, pensare a politiche nazionali isolate: «Tanti tenori, ma nessuno sa cantare in coro? Non va bene». Bisogna essere capaci di avere la capacità di tradurre la scienza in prodotto.

Poi, la riflessione torna sulla democrazia diretta: «Il vero problema è che in tutto il mondo ci si sta indirizzando verso quella che io chiamo ‘una delega di autorita'. Il vero grande rischio non è lo strumento che si usa in democrazia, ma il fatto che sembriamo stanchi di un processo democratico. Allora, dalle Filippine fino al Brasile c’è questa delega verso l’alto. Non va bene".

Ma sono le ’vie della seta’, come recitava il titolo del dibattito moderato da Monica Giandotti e Antonello Barone il fulcro della serata. Serata che ha visto la partecipazione di Lucio Poma di Nomisma, di Giulio Magagni, numero uno di Emilbanca, di Giovanni Anceschi presidente Art, di Andrea Corsini assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna, di Stefano Gardini direttore Business Non Aviation dell’aeroporto Marconi di Bologna, di Matteo Lepore assessore alla Cultura del Comune di Bologna. Oggi, il festival continua con «Rappresentativa Vs diretta. la sfida della democrazia del XXI secolo». Protagonisti del confronto Virginio Merola, primo cittadino di Bologna, il senatore Pier Ferdinando Casini, il politologo Angelo Panebianco, il costituzionalista Marco Olivetti, Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli, il professor Gianluca Sgueo e il direttore di Quotidiano Nazionale Michele Brambilla.