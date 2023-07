Romano Prodi alla convention di Energia popolare (area Bonaccini): il Pd ricominci a parlare a tutti gli italiani

Cesena, 22 luglio 2023 – “Solo con uno spirito unitario” il Pd può “ritornare a essere la guida della nostra Italia”. Non potrebbe essere più chiaro Romano Prodi sul modo in cui il partito del Nazareno dovrebbe attendere alla propria missione politica.

Prendendo la parola di fronte alla platea di Energia popolare – l'area politico-culturale promossa dal presidente del partito e della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini – l'ex premier ed ex presidente della Commissione europea ribadisce così la propria dottrina unitaria. Sia sul piano delle forme che dei contenuti.

L'ultima sua creatura, il Pd, langue infatti in acque basse sia sul piano della dialettica interna che su quello del radicamento sociale e politico. “C'è un riformismo indispensabile nella situazione attuale, accompagnato da una certa necessità di radicalismo che in famiglia fino a poche settimane fa avremmo definito radicalismo dolce”, spiega dunque il professore confidando nel fatto che il Pd abbia “ancora la possibilità di essere perno di questa trasformazione”.

Ripercorrendo le stagioni recenti l'ex premier rileva infatti che "abbiamo avuto continui compromessi” che hanno finito per sfasciare “l'anima del Paese”.

Il professore ne sa qualcosa. E invita perciò a rivedere gli errori fatti: “Quando il Pd ha pensato solo a interessi di breve periodo – dice –, la riforma elettorale, la riforma della Rai, alcuni cambiamenti costituzionali imprudenti, il finanziamento pubblico dei partiti, la difesa della democrazia”. Tutti “cedimenti alla situazione”. La cui conseguenza è stata aver “smesso di riflettere sull'idea di Paese che vogliamo costruire”. Occorre invece ricominciare “a parlare con tutti gli italiani, indicando il cammino per la rinascita”.

Anche per questo l'ex premier non poteva che accogliere di buon grado l'invito di Bonaccini alla kermesse censenate coi i suoi tavoli di lavoro programmatico. A condizione però che partecipasse anche la segretaria Schlein.

In questa stagione segnata dall'instabilità del populismo, che sono “il rifugio del popolo che non trova casa”, secondo il professore “la casa non l'ha trovata nemmeno nel Pd”. Difatti “ha perso metà dei suoi elettori, 6 milioni di voti”. Il che obbliga “a riflettere su come costruire la casa che possa ospitare gli italiani”. Ma anche a preservare l'unità interna. Perché, per quanto non esente da colpe, il Pd secondo Prodi “è l'unico partito in grado di indicare i progetti e i percorsi necessari perché la democrazia torni a essere democrazia operante”.

Quanto, infine, alla guerra in Ucraina e al quadro geopolitico in cui la Cina si trova in un'alleanza ormai strategica con la Russia, pur non condividendo la “folle” aggressione di Mosca il professore non si esime dal rilevare che “abbiamo una Unione Europea sbandata”. Posizione critica non nuova da parte sua e ribadita “con una forte sofferenza”. Il fatto è che, accanto alla “forte alleanza con gli Stati Uniti”, secondo l'ex capo della Commissione Ue “abbiamo difficoltà in una politica unitaria”. Il che genera “una forte potenzialità inespressa” da parte europea.