Rogo in casa: ipotesi gesto doloso. Morti padre, madre e figlio

CORNAREDO (Milano)La pista che seguono gli investigatori è quella di un gesto volontario. L’incendio in una palazzina di Cornaredo, alle porte di Milano, che ha provocato tre vittime, non sarebbe quindi un incidente. Sin qui le ipotesi, quello che è certo è che nella camera da letto di Carlo Laria, 55 anni, morto assieme agli anziani genitori, in base ai primi rilievi del Nucleo Investigativo Regionale dei vigili del fuoco, è emersa una sostanza accelerante definita ’anomala’ rispetto al contesto dove si trovava il cadavere. Il rogo è divampato intorno alle tre, nella notte tra venerdì e sabato, al primo piano della palazzina al civico 5 di via Fratelli Cairoli.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Corsico, il padre, Benito Laria di 88 anni, che dormiva nella stanza accanto, quando ha sentito l’odore del fumo acre è andato a vedere nella stanza del figlio, le fiamme avvolgevano completamente il letto e il corpo del 55enne. L’anziano è uscito di casa per chiedere aiuto, ha urlato al vicino di casa bussando alla sua porta, "Carlo sta bruciando", poi è rientrato nell’appartamento per mettere in salvo la moglie Carmela Greco di 82 anni, che fa fatica a camminare. Ma non ce l’ha fatta, è stato ritrovato a terra in cucina, soffocato dal fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre autopompe, un’autoscala, una autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. Tre vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante le operazioni di soccorso: uno di loro, il primo ad entrare nell’appartamento, è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso. Una cinquantina di residenti sono stati evacuati dallo stabile che è stato dichiarato inagibile in attesa delle perizie tecniche sulla sua stabilità. Diciannove persone sono state controllate sul posto dal personale sanitario, mentre otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti e dimesse in mattinata. Benito e la moglie Carmela, vivevano in questa palazzina da alcuni decenni. Il figlio Carlo era tornato a vivere con i genitori ma risultava ancora residente al quartiere Lorenteggio di Milano. L’anziana coppia aveva anche una figlia che abita a Milano. Sarebbe stata proprio lei ieri mattina ad entrare nell’appartamento insieme agli inquirenti per il riconoscimento delle vittime.

Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che già in mattinata aveva dichiarato, "dalla devastazione che c’è stata l’ipotesi, che dovrà essere confermata con strumentazioni adeguate, è che siano state usate sostanze acceleranti". E i primi rilievi nell’appartamento hanno confermato l’ipotesi. Sono in corso anche accertamenti dei carabinieri sulle voci che parlano insistentemente di una patologia psicologica che avrebbe afflitto il figlio, motivo per il quale viveva con gli anziani genitori. Il Comune si è subito attivato per trovare una soluzione per le 17 famiglie sfollate, molte hanno trovato ospitalità da parenti e amici, per le altre invece è stato messo a disposizione il centro polifunzionale comunale Il Melograno.