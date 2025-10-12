Cosa ha detto la ministra Roccella sulle “gite ad Auschwitz” e la risposta di Liliana Segre

Roma, 12 ottobre 2025 – "Le gite ad Auschwitz state un modo per ribadire che l'antisemitismo era una questione fascista e basta”. È bufera dopo l’intervento della ministra Eugenia Roccella, intervenendo al convegno dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) organizzato al Cnel.

Ma non solo. La titolare del Ministero della Famiglia e Pari opportunità ha rincarato la dose parlando del genocidio di Gaza – “l’uso del termine è sconvolgente” – e le accuse di antisemitismo che, secondo la ministra, nella guerra di Gaza “ha trovato una scusa per esse rilegettimato”.

Immediate le reazioni delle opposizioni: “Le gite scolastiche oggi dovremmo organizzarle a Gaza, per far vedere agli studenti cosa significa un genocidio nel terzo millennio", ha tuonato Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra). E incalza Liliana Segre: “Nazisti e fascisti realizzarono una colossale industria della morte”. Ma Roccella risponde: “La sinistra non sà più che pesci prendere e non resta altro che strumentalizzare le parole altrui". Ecco il discorso che rischia di innescare un nuovo incidente diplomatico ai vestici del Governo: cosa ha detto Eugenia Roccella.

Contro le parole della ministra si è scagliata anche la senatrice Liliana Segre."Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito 'gite' i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l'antifascismo. Quale sarebbe la colpa? Durante la seconda guerra mondiale, in tutta l'Europa occupata dalle potenze dell'Asse, i nazisti, con la collaborazione zelante dei fascisti locali, compresi quelli italiani della RSI, realizzarono una colossale industria della morte per cancellare dalla faccia della terra ebrei, rom e sinti e altre minoranze. La formazione dei nostri figli e nipoti deve partire dalla conoscenza della storia. La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi".

"L'antisemitismo – ha detto la ministra Roccella – ha trovato in quest'ultima fase del conflitto israelo-palestinese una scusa, una giustificazione per essere gentili, per riemergere ed essere rilegittimato in qualche modo. Il gusto lessicale con cui si usa la parola genocidio, ributtandola in faccia a chi del genocidio ha un'esperienza storica molto documentata e precisa, è davvero sconvolgente. Noi non abbiamo fatto i conti fino in fondo con l'antisemitismo, del nostro Paese in particolare".

“Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz cosa sono state? Sono state davvero gite? A che cosa sono servite?”, si è chiesta Roccella durante l’intervento al Cnel. “Sono state incoraggiate e valorizzate, secondo me, perché servivano esattamente all'inverso. Cioè servivano a dirci che l'antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia, in un passato storico e in una precisa area: il fascismo. Le gite ad Auschwitz, secondo me, sono state un modo per ribadire che l'antisemitismo era una questione fascista e basta", ha detto.

"E quindi il problema – ha poi aggiunto - era essere antifascista, non essere antisemita. Allora, io penso che il problema oggi sia fare i conti con il nostro antisemitismo; fare i conti con il nostro passato senza illuderci che tutto sia confinato in un'epoca storica e in un'area politica, cosa che oggi è difficile sostenere".

"Le parole della ministra Roccella sono sconcertanti. Mostrano una totale insensibilità verso la tragedia che si consuma a Gaza e un'indifferenza assoluta di fronte alla pulizia etnica portata avanti dal governo di Netanyahu contro il popolo palestinese, che per l'Onu costituisce un genocidio", ha detto Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“Sono parole deliranti,tanto più se pronunciate da un ministro della Repubblica", dice una nota il Senatore del Pd Francesco Verducci, vice presidente della commissione straordinaria contro intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza.

“Le gite scolastiche oggi dovremmo organizzarle a Gaza, per far vedere agli studenti cosa significa un genocidio nel terzo millennio: bambini sepolti sotto le macerie, ospedali bombardati, intere famiglie annientate", ha aggiunto Bonelli. “Vorrei ricordare alla ministra che a volere l'Olocausto furono i nazi-fascisti, e chi oggi chiede il rispetto del diritto internazionale non va insultato. Parlare di antisemitismo verso chi denuncia i crimini di guerra di Israele è una vergogna. Roccella, che accusa altri di antisemitismo, dovrebbe sapere che i palestinesi sono anch'essi un popolo semita. Con le sue parole dimostra non solo ignoranza storica, ma un pregiudizio profondo verso chi si oppone alla violenza e chiede giustizia. Trovo gravissimo l'attacco alle università: Roccella criminalizza studenti e docenti che esprimono pensiero critico, come se la libertà accademica fosse un pericolo. Le università sono il cuore del dibattito democratico, non un nemico da zittire”.

Mi rendo conto che la sinistra, tra la Albanese portata in trionfo, gli striscioni che inneggiano al 7 ottobre, le piazze e le università messe a ferro e fuoco e il cessate il fuoco siglato da Trump, non sappia più che pesci prendere. E quindi non resta altro che far finta di non capire e cercare disperatamente di strumentalizzare le parole altrui". È la reploca di Eugenia Roccella agli attacchi dell’opposizione.

"I viaggi ad Auschwitz – prosegue – sono ovviamente uno strumento fondamentale per trasmettere alle giovani generazioni la memoria dell'orrore che ha segnato il Novecento. E il mio stesso ministero ha promosso importanti iniziative per contribuire a non dimenticare. Ma condannare l'antisemitismo di allora senza fare i conti con l'antisemitismo che senza più alcuna remora e senza alcun pudore alligna oggi tra le file di chi strizza l'occhio ad Hamas, di chi scatena la caccia all'ebreo nelle città e negli atenei dell'Occidente, di chi fomenta odio e boicottaggi con il pretesto della geopolitica, diventa, questo sì, un modo per strumentalizzare le tragedie del passato senza assumersi alcuna responsabilità per il presente che, a differenza del passato, dipende da tutti noi", conclude la ministra della Famiglia.