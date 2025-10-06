Chi è Roberto Occhiuto, dalla Dc a Forza Italia: la scalata del governatore della Calabria

Catanzaro, 6 ottobre 2025 – Nato a Cosenza, classe 1969, Roberto Occhiuto è vicesegretario nazionale di Forza Italia dal febbraio 2024 e fratello di Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e senatore dal 2022. Eletto presidente della Regione Calabria nel 2021 con il 54,6% dei voti, allora era capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Scelse di lasciare Roma per candidarsi alla guida della sua regione. Il 31 luglio scorso, dopo quattro anni di governo, Occhiuto si è dimesso ricandidandosi, dopo avere saputo di essere indagato per corruzione dalla Procura di Catanzaro. Con lo slogan “In 4 anni più che in 40”, ha messo al centro la sanità, i trasporti e il turismo: progetti ospedalieri sbloccati, record di arrivi negli aeroporti calabresi, riforme strutturali. Tra le proposte più discusse: il reddito di merito, 500 euro al mese per gli studenti che scelgono le università calabresi e ottengono almeno 27 agli esami. Laureato in Economia all'Università della Calabria, giornalista pubblicista, imprenditore nel settore vitivinicolo e in quello dell'editoria.

La carriera politica

Nel 1993 diventa consigliere comunale a Cosenza con la Democrazia cristiana. Occhiuto ha una lunga carriera politica alle spalle: dagli anni ’90 ad oggi, tra Dc, Ppi, Udc e Forza Italia. Nel 1994, con lo scioglimento della Dc, aderisce al Ppi di Mino Martinazzoli e l'anno successivo segue Rocco Buttiglione, segretario del Ppi, e l'ala del partito favorevole all'alleanza con Forza Italia di Silvio Berlusconi nella nascita del Cdu. Nel 2000 abbandona il Cdu e aderisce a Fi con cui viene eletto, lo stesso anno, al Consiglio regionale con 8.588 preferenze, risultando il più giovane consigliere regionale del partito. Nel 2002, per dissidi con i leader locali di Forza Italia, aderisce al Ccd di Pier Ferdinando Casini che poi confluisce nell'Udc, con cui, alle regionali del 2005 viene rieletto consigliere regionale, ricoprendo l'incarico di vicepresidente del Consiglio. Nel 2008 il salto in Parlamento con l'elezione nelle liste nell'Udc e, dal 2014 con Forza Italia. Dopo essere stato vice presidente vicario del gruppo azzurro a Montecitorio, dal 2021 ha ricoperto il ruolo di capogruppo - fino all'elezione a presidente della Regione Calabria. Occhiuto era alla guida uno schieramento formato da 8 liste, che inglobano partiti tradizionali e civiche (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, “Occhiuto Presidente” e Sud chiama Nord).