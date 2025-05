Bolzano, risultato delle elezioni. Carrarati vince il ballottaggio per 708 voti. Città per la prima volta al centrodestra

Bolzano, 19 maggio 2025 – Per la prima volta Bolzano avrà un sindaco di centrodestra: è Claudio Corrarati, l'imprenditore prestato alla politica, che vince con il 51,03% dei voti contro l'assessore uscente sostenuto dal centrosinistra Juri Andriollo, rimasto al 48,97%. Nella notte quando tutte le ottanta sezioni sono state scrutinate a dividerli ci sono appena 708 voti, un margine più stretto del primo turno che aveva visto Corrarati avanti di nove punti percentuali su Andriollo, ma sufficiente a strappare al centrosinistra la guida della città. A Corrarati ha telefonato la premier Giorgia Meloni per congratularsi della vittoria.

A Merano, invece, la nuova sindaca è, con il 55% dei voti, Katharina Zeller, vice sindaca uscente e figlia della senatrice Svp Julia Unterberger, con cui la Svp riconquista il Comune che era passato in mani italiane con Dario Dal Medico, civico di centrodestra, a questa elezione rimasto al 45%.

A Cles la nuova sindaca è Stella Menapace, sostenuta dal Patt e da due liste civiche, che batte Paola Demagri (centrosinistra) per una manciata di voti, mentre a Riva del Garda vince il candidato del centrosinistra Alessio Zanoni con il 60,8% contro la candidata del centrosinistra Silvia Betta (39,1%). Per una quarantina di voti Pergine Valsugana va al centrodestra con Marco Morelli (59,2%) contro Carlo Pintarelli (49,7%), sostenuto da una serie di liste civiche; ad Arco, invece, la candidata ambientalista Arianna Fiorio si impone con il 62,5% su Alessandro Amistadi (37,4%) sostenuto dal centrodestra.

Ma il dato che salta agli occhi è quello della bassa affluenza alle urne nei tredici Comuni (undici in Trentino e due in Alto Adige) che ieri sono andati al ballottaggio. Il dato definitivo sull'affluenza a Bolzano restituisce un quadro di forte disaffezione: ha votato il 42,7% degli aventi diritto, vale a dire 34.977 persone. In occasione del primo turno di due settimane fa, l`affluenza nel capoluogo era stata del 52,2%. Alla chiusura dei seggi a Merano ha votato il 41,4% degli aventi diritto in calo di 8 punti percentuali rispetto al primo turno e in ulteriore calo di 5 punti percentuali rispetto al ballottaggio del 2021. Non è andata molto meglio a Pergine (49,08%), ad Arco (48,33%), a Riva del Garda (44,17%).