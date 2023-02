13 feb 2023

Risultati elezioni regionali Lazio-Lombardia in diretta. Dati live: centrodestra dilaga

In Lombardia Fontana al 57%, Majorino appena sopra il 32%. In Lazio Rocca si avvicina al 50%, D'Amato sotto il 37%. Meloni: "Voto che rafforza il governo". Pd: "Comunque noi secondo partito, fallita l'Opa di M5s e Terzo Polo". Calenda: "Sinistra e centro mai in partita". Affluenza al minimo storico