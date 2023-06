Risultati elezioni Molise 2023, lo spoglio in diretta

Isernia, 26 giugno 2023 – Sono chiuse le urne in Molise dove ieri e questa mattina si è votato per le elezioni regionali 2023. Alle 15, serrati i seggi, è iniziato lo spoglio delle schede da cui uscirà, nel pomeriggio, il nome del nuovo governatore. Un po’ più di tempo ci vorrà per l'assegnazione dei 20 scranni del Consiglio regionale.

Qui i risultati in tempo reale (vai alla pagina Voti Presidente e Voti Presidente e Liste)

Sommario

Tre i candidati per la carica di presidente, che prenderà il posto del governatore uscente Donato Toma (centrodestra): Francesco Roberti, nome del centrodestra sostenuto anche da Italia Viva e Azione, Roberto Gravina capofila dei progressisti (sostenuto sia da centrosinistra che dal Movimento 5 Stelle) ed Emilio Izzo, espressione della lista civica ‘Io Non Voto I Soliti Noti’, ma sostenuto anche da altre civiche come ‘Azione Civile’ di Antonio Ingroia. A giocarsi la poltrona sono due primi cittadini. Roberti è sindaco di Termoli e anche presidente della Provincia di Campobasso, vicino a Forza Italia, Gravina è il sindaco di Campobasso, di area grillina.

Tra i tre candidati vince chi prende anche solo un voto in più rispetto agli altri due. La legge non prevede dunque ballottaggio tra i candidati più votati. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio, la soglia di sbarramento è fissata al 3% per le liste e all’8% per le coalizioni.

Affluenza a picco: ieri sera alle ore 23 aveva votato il 33,99% degli aventi diritto contro il 52,17% di cinque anni fa. Gli elettori chiamati alle urne in Molise sono 327.805, 85mila dei quali però sono residenti all'estero.