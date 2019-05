Roma, 26 maggio 2019 - Chiuse le urne, dalle 23 è iniziato in Italia lo spoglio delle schede valide per le elezioni europee 2019, che seguiamo qui in tempo reale. I primi risultati arrivano nella forma degli exit poll. Secondo i sondaggi elettorali - che hanno valore puramente indicativo - la Lega sarebbe primo partito con una forchetta che va dal 27 al 31%, seguita dal Pd (20,5-24,5%) che tenta il sorpasso sul Movimento 5 Stelle (18,5-22,5%). Ancora non significative le prime proiezioni su dati reali (campione del 3%) che danno il Carroccio al 30%, il Pd poco sopra il 21 e il M5s al 20%. Solo più tardi si potrà entrare nel dettaglio dei voti ottenuti dai partiti nelle 5 circoscrizioni e fare una stima dei seggi per ogni lista. L'Italia, che elegge al momento 73 parlamentari Ue (diventeranno 76 con la Brexit) è l'ultimo paese Ue a scrutinare, insieme al Regno Unito: dunque sarà anche l'ultimo a conoscere l'esito della tornata elettorale.

Proiezioni in tempo reale

Campione NON indicativo del 3% - Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi) per la Rai

Lega 30%, Pd: 21,3%, M5s:20,02%, Forza Italia: 10%, Fratelli d'Italia: 6%, + Europa: 3,9%, Europa Verde 2,7%%, La Sinistra 1,7%, Partito Comunista: 0,7%, Partito animalista 0-7%, Partito pirata 0,6%, Altre 2,2%

Exit Poll: Lega primo partito

Exit Poll ore 23.40 - secondo e ultimo del Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi) per la Rai. Copertura del campione totale

Lega: 27-31%, Pd: 20,5-24,5%, M5s: 18,5-22,5%, Forza Italia: 8-12%, Fratelli d'Italia: 5-7%, + Europa: 2,5-4,5%, Europa Verde 1-3%, La Sinistra: 1-3%, Partito Comunista: 0,5-1,5%, Svp: 0,2-0,6%, Il Popolo della Famiglia - Ap: 0,2-0,6%, Destre unite - Casapound 0,0 - 1%, Partito animalista 0-1%.

Instant Poll ore 23 - di Quorum/YouTrend per Sky TG24

Lega: 27-30%, Pd: 21,5-24,5%, M5s: 20-23%, Forza Italia: 9-11%, Fratelli d'Italia: 5-7%, + Europa: 2-4%, Europa Verde 0,5-1,5%, La Sinistra: 1,5-3,5%, Partito Comunista: 0,5-1,5%.

Mappa interattiva: i risultati del voto città per città

L'emiciclo Ue e i partiti italiani

​Affluenza in Italia

Con i dati di 7103 sezioni su 7915, l'affluenza finale stimata si attesta al 54, 88%, in calo di tre punti rispetto al 2014. Dato in controtendenza rispetto al resto dell'Europa dove invece si è registrato un boom di partecipazione. Alle 19 aveva votato il 43,84% degli italiani aventi diritto, il 1,7% in più rispetto al 2014. Da considerare che oggi si è votato anche per le regionali in Piemonte e per le amministrative in 3.800 comuni (trenta i capoluoghi di Provincia, 238 Comuni sopra i 15mila di abitanti).

TEST POLITICO - Inutile ribadire che il voto per l'Europa rappresenta anche un test politico: sarà soprattutto cartina di tornasole per gli alleati di governo che misurano così la propria forza. Tanto Salvini che Di Maio hanno ribadito nei giorni scorsi che l'esecutivo resterà in piedi, qualsiasi cosa accada. I rapporti tra Lega e M5s potrannno comunque subire dei contraccolpi. Banco di prova importante anche per Forza Italia e Pd dopo i risultati negativi delle scorse politiche.

LA GIORNATA DEI LEADER - Nel giorno del voto ancora qualche scaramuccia tra i leader politici, ai seggi e sui social, dopo le polemiche della vigilia sul silenzio elettorale violato. Votando a Milano, Matteo Salvini ha sparato gli ultimi colpi. "La certezza è che da domani tutti la smettano di attaccare, insultare, criticare e si lavori rispettando il lavoro degli altri". Il vicepremier ha poi spiegato che "ho votato per salvare l'Europa, perché chi ha governato in Europa in questi anni ha tradito l'Europa dei De Gaulle, delle Thatcher, l'ha svenduta alle banche".

Silvio Berlusconi non ha parlato con i cronisti fuori dal seggio. Si è fatto sentire però su Facebook ripetendo il mantra della sua campagna elettorale: "Scegliere uno dei partiti di governo significa protrarre l'agonia del Paese, indebolito e sempre più in crisi, a causa della loro incapacità amministrativa e delle continue liti".

In silenzio il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio: "Oggi - ha detto lasciano il seggio della sua città, Pomigliano d'Arco - nessuna dichiarazione. C'è il silenzio elettorale. Un 'in bocca al lupo' a tutti". Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è andato nel suo seggio allestito nella scuola Gioacchino Belli di Roma di buon mattino. "Un abbraccione a Daniele De Rossi", ha scherzato lasciando il seggio con scrutatori e giornalisti. Ironico l'intervento di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d' Italia, di prima mattina, ha detto la sua, postando su twitter una breve clip, davanti a una cassa di meloni: "Siamo in silenzio elettorale e non si può dire per chi votare, ma...".