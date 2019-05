Vercelli, 27 maggio 2019 - Sette i candidati in corsa a Vercelli per le elezioni comunali 2019. I risultati dello scrutinio in diretta nella mappa qui sotto. In corsa Andrea Corsaro (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia), Roberto Scheda (Voltiamo pagina, Uniti si vince), Maura Forte (Italia in Comune, Partito Democratico, Vercelli con Maura Forte), Alberto Perfumo (Si Amo Vercelli), Michelangelo Catricalà (M5S), Giacomo Ferrari (Vercelli democratica), +Europa (Federico Bodo).

Lo spoglio in tempo reale

Sfide in cinque capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Campobasso e Potenza, ma in totale sono 3.654 le città chiamate a scegliere un nuovo sindaco e una nuova amministrazione. In questa tornata anche le regionali in Piemonte.