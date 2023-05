Risultati elezioni comunali Sicilia 2023: la diretta

Alle ore 15 si chiudono le urne e nei seggi della Sicilia e della Sardegna comincia lo spoglio delle schede elettorali. In Sicilia sono chiamati al voto i cittadini di 128 comuni .

Occhi puntati sui quattro capoluoghi di provincia: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa.

Sette i candidati sindaco per Catania, otto a Siracusa, quattro a Ragusa, quattro a Trapani. Catania in particolare rappresenta il test nazionale: Maurizio Caserta, candidato per il Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e altre tre liste civiche, ed Enrico Trantino, scelto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e altri 5 movimenti.

In base alla legge elettorale regionale del 2019 chi supera il 40% vince al primo turno senza bisogno del ballottaggio.

In Sardegna invece gli elettori andranno alle urne per il primo turno delle Comunali in 39 centri. Soltanto due di questi superano i 15mila abitanti. Si tratta di Assemini (Cagliari) e Iglesias (Sud Sardegna). In entrambi i casi si sfidano tre candidati.