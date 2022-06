Risultati elezioni comunali 2022: le nuove proiezioni, spoglio in diretta città per città

Roma, 13 giugno 2022 – Lo spoglio delle elezioni comunali 2022 è iniziato, anche se i risultati delle principali città in cui si sono tenute le amministrative sembrano certi.

Le nuove proiezioni

Intanto le seconde proiezioni - con una copertura del campione del 18% - del consorzio Opinio Italia per la Rai: alle comunali di Parma il candidato Michela Guerra (centrosinistra) raggiunge il 46,6%, seguito da Pietro Vignali (centrodestra) con il 21,8%. Pierluigi Biondi al 51,8%, Americo Di Benedetto al 23,8%, Stefania Pezzopane al 22,9%, Simona Volpe all'1,5%. Queste le proiezioni Rai del Consorzio Opinio Italia per le comunali a L'Aquila. A Genova Marco Bucci è al 54,4%, Ariel Dello Strologo al 38,7%, Mattia Crucioli al 3,1%, Antonella Marras al 2,0%, altri 1,8%. A Palermo Roberto Lagalla è al 45,7, Franco Miceli al 27,4, Fabrizio Ferrandelli al 15,8, Rita Barbera al 5,6, altri al 5,1. A Verona Damiano Tommasi al 39,3%, Federico Sboarina al 29,0%, Flavio Tosi al 26,6%, Alberto Zelger al 3,7, altri all'1,4%. A Catanzaro Valerio Donato è al 44,7%. Nicola Fiorita 31,2%. Antonello Talerico 13,7%. Wanda Ferro 8,7%. Altri 1,7%.

Gli scenari

Il centrodestra potrebbe conquistare al primo turno Palermo, Genova e L'Aquila. Andrebbe invece al ballotaggio a Verona, Parma e Catanzaro. I risultati avranno inevitabilmente un peso politico, considerate le divisioni del centrodestra in alcune città e le ambizioni del centrosinistra di riconquistarne la guida. A Palermo la strada di Roberto Lagalla sarebbe in discesa, visto che per la legge regionale siciliana basta il 40% dei voti (e non il 50) per vincere al primo turno. Il principale suo sfidante, Franco Miceli, di centrosinistra, sarebbe tra il 27 e il 31%. A Genova il sindaco uscente, Marco Bucci, avrebbe tra il 51 e il 55% dei consensi mentre il candidato di centrosinistra, Ariel Dello Strologo, si fermerebbe tra il 36 e il 40%. A L'Aquila il sindaco Pierluigi Biondi sarebbe riconfermato (gli exit poll gli assegnano una percentuale tra il 49 e il 53), la sfidante, di centrosinistra, Stefania Pezzopane, si fermerebbe tra il 23 e il 27%. Centrodestra diviso a Verona. Secondo gli exit poll al ballottaggio andrebbe il candidato di centrosinistra Damiano Tommasi (37-41%) e uno tra il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da FdI e Lega, e Flavio Tosi (Forza Italia): entrambi starebbero tra il 27 e il 31%.

Partiti di centrodestra divisi anche a Catanzaro dove sarebbe in vantaggio Valerio Donato, ex esponente del Pd, a capo di alcune liste civiche sostenute da Lega e Forza Italia (gli exit poll gli danno tra il 40 e il 44%). Al ballotaggio andrebbe Nicola Fiorita, candidato del centrosinistra (Pd e M5s). Fuori Wanda Ferro, esponente di FdI, che arriverebbe addirittura quarta. Infine Parma, dove sarebbe avanti il candidato del centrosinistra Michele Guerra (tra il 40 e il 44% dei voti), seguito da Pietro Vignali, candidato di Lega, FI e alcune liste civiche, che si fermerebbe tra il 19 e il 23%. Si e' votato in 981 Comuni, tra cui ventidue capoluoghi di provincia: oltre Parma e Verona, Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto e Viterbo. I ballottaggi ci saranno il 26 giugno.

I risultati del referendum sulla Giustizia

.

Exit poll

Questo il verdetto degli exit poll diffuso da Opinio per la Rai, copertura dell'80% del campione.

Sommario

Roberto Lagalla (cdx) 43-47%

Franco Miceli (csx) 27-31%

Il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla potrebbe essere il nuovo sindaco di Palermo senza bisogno di ballottaggio. È stimato in una forbice fra il 43% e il 47%. E in Sicilia i Sindaci vanno al ballotaggio solo se non superano il 40%. Franco Miceli sostenuto da Pd e Cinque Stelle è fra il 27% e il 31%. Mentre Fabrizio Ferrandelli si attesta fra il 14% e il 18% e Rita Barbera fra il 3% e il 5% Altri candidati oscillano fra il 5% e il 7%.

Marco Bucci (centrodestra) 51-55%

Ariel Dello Strologo (centrosinistra+M5s) 36-40%

Potrebbe spuntarla al primo turno il sindaco uscente di Genova Marco Bucci, ricandidato dal centrodestra insieme ad Italia Viva. Gli exit poll lo danno al 51%-55%. Mentre Ariel Dello Strologo sostenuto dal centrosinistra e dal M5s è al 36-40%. Il candidato Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) è al 2-4%, la candidata Antonella Marras (Rifondazione comunista-pci-sinistra anticapitalista) è all'1-3%.

Valerio Donato (cdx/civico) 40-44%

Nicola Fiorita (csx+M5s) 31-35%

Balottaggio anche a Catanzaro: in base agli exit poll Rai è avanti il candidato sindaco Valerio Donato appoggiato anche da Forza Italia e Lega (che si presentano senza simboli di partito) con il 40-44%, seguito dal candidato di centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle Nicola Fiorita 31-35%, da Antonello Talerico con il 13-17 e dalla candidata sindaca di Fratelli d'Italia Wanda Ferro 7-9%. Se il centrodestra si fosse presentato unito sarebbe stata probabilmente larga vittoria al primo turno.

Michele Guerra (csx) 40-44%

Pietro Vignali (Lega-Forza Italia) 19-23%

Sarà, con ogni probabilità, il ballottaggio fra Michele Guerra e l'ex sindaco Pietro Vignali a decidere il prossimo sindaco di Parma. Secondo gli Exit poll della Rai Guerra, delfino di Pizzarotti, sostenuto dal centrosinistra è fra il 40 e il 44 per cento, ben lontano, cioè dal traguardo del 50%. Al ballottaggio se la vedrà con ogni probabilità, con Pietro Vignali, sostenuto da Lega e Forza Italia che con una forbice tra il 19 e il 23 per cento avrebbe nettamente superato il candidato di Fratelli d'Italia, fra il 10 e il 14 per centro.

Damiano Tommasi (csx+m5s) 37-41%

Flavio Tosi (Lista Tosi più Forza Italia) 27-31%

Federico Sboarina (cdx) 27-31%

Ballottaggio certo anche a Verona, ma si dovrà probabilmente attendere fino all'ultimo voto scrutinato per capire chi sfiderà l'ex calciatore della Nazionale Damiano Tommasi al secondo turno. Con una copertura del campione dell'80%, gli exit poll Rai danno Tommasi - centrosinistra - al 37-41% mentre il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche e il candidato sindaco Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche, sono entrambi attestati al 27-31%. Opinio ha eseguito anche un secondo exit poll su Verona, ancora più affinato. Le carte in tavola non cambiano e la partita tra Tosi e Sboarina per chi andrà al ballottaggio resta incertissima.

"Io in vantaggio? È solo un exit poll, aspetteremo domani i dati certi, ma sicuramente la voglia di girare pagina a Verona si fa sentire", le prime parole della 'sorpresa' Damiano Tommasi a 'Porta a Porta' su Rai Uno. "Era il nostro primo obiettivo, direi storico, ed è la prospettiva di un cambiamento che non riusciva a concretizzarsi. Da domani possiamo mettere insieme un futuro diverso".

Pierluigi Biondi (cdx) 49-53%

Stefania Pezzopane (csx+M5s) 23-27%

Americo Di Benedetto (civico) 21-25%

Possibile vittoria al primo turno a L'Aquila per il centrodestra. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell'80%, Pierluigi Biondi è dato al 49-53%, mentre la candidata sindaca del centrosinistra Stefania Pezzopane, sostenuta dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, è al 23-27% e il candidato sindaco Americo Di Benedetto sostenuto da liste civiche è al 21-25%.

Un dato incontrovertibile quello dell'affluenza in calo. Secondo i dati definitivi pubblicati dal Viminale (che non includono i comuni al voto in Sicilia, Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia), si è recato al voto il 54,73% degli aventi diritto, rispetto al 60,12% di 5 anni fa.