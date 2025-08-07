Riforma giustizia, Meloni tira dritto: "Mi aspettavo delle conseguenze"

Stavolta scende in campo direttamente lei, la premier Meloni, e non uno dei suoi ministri. Il caso Almasri e le "surreali" richieste della magistratura, la convincono, a sera, a sferrare un attacco alla magistratura diretto, senza sconti, e inusuale da parte di un presidente del Consiglio. Dopo aver passato le ultime ore a studiare, con i suoi fedelissimi, come rispondere, punto su punto a chi vorrebbe processare il governo sul caso del torturatore libico rimpatriato, e aver tracciato i contorni di una strategia per portare a casa, in modo positivo, il referendum sulla giustizia, ecco che, appunto a sera, spara: "Io vedo un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura, particolarmente quelle che riguardano i temi dell’immigrazione, come se in qualche maniera si volesse frenare la nostra opera di contrasto all’immigrazione illegale; tuttavia, i flussi di immigrati illegali in Italia sono diminuiti del 60% e lavoriamo per fare ancora meglio". E poi: "Ovviamente a me non sfugge che la riforma della giustizia procede a passi spediti e ho messo in conto eventuali conseguenze". Teorie del complotto, dunque, come risposta alle ultime tensioni con la magistratura che si ricollega, nella mente della premier, alla progressione del ddl costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pm, riforma contestatissima dalla magistratura e di recente approvata al Senato nel secondo dei quattro passaggi parlamentari necessari.

Meloni definisce "surreale" l’accusa di favoreggiamento e omissione d’atti d’ufficio rivolta ai membri del suo governo, che, dice, liberando e rimpatriando il generale libico accusato di torture "hanno agito nel rispetto della legge, per tutelare la sicurezza degli italiani. E considero ancora più surreale", incalza ribadendo un concetto già espresso nei giorni scorsi, "il fatto che, invece, per me si chieda l’archiviazione. Perché i miei ministri non governano a mia insaputa e io non sono Alice nel paese delle meraviglie, sono il capo del governo e non sono, diciamolo, neanche un Conte qualsiasi, che faceva finta di non sapere cosa facesse il suo ministro degli Interni". Una nuova provocazione al leader del Movimento 5 stelle, che nella narrazione della premier avrebbe scaricato su Matteo Salvini, al Viminale nel suo primo governo, la responsabilità del mancato sbarco dei migranti a bordo della nave Open Arms.

Una stilettata a cui l’ex capo del governo risponde con un caustico video: "Non sono certo una Meloni qualsiasi e – ha attaccato – grazie a Dio, perché io non avrei mai rimpatriato, violando il diritto internazionale una persona accusata di stupro di bambini e crimini contro l’umanità. Nella vicenda Open Arms ho criticato pubblicamente Salvini con lettere formali, post, in tutti i modi. Mi sono da subito e chiaramente distaccato dalla sua gestione che non ho condiviso. Quindi certo che mi sono distaccato dal ministro degli Interni, lo rivendico, l’ho criticato allora e lo critico ancora oggi. Mi comporto diversamente da Giorgia Meloni? E certo, lei invece difende i suoi ministri, difende la ministra Santanchè, la tiene incollata alla poltrona nonostante le gravi accuse, quando si tratta di sottrarsi alla legge si proteggono l’un con l’altro".

Elena G. Polidori