Riforma della Giustizia, c’è il sì definitivo del Parlamento. Ora il referendum confermativo

Roma, 30 ottobre 2025 – Via libera definitivo alla legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura. Nel quarto e ultimo passaggio parlamentare, il Senato ha approvato con 112 voti favorevoli e 59 contrari (9 astenuti) la riforma della giustizia che modifica la Costituzione. Un percorso ‘netto’, visto che il testo originario, firmato da Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, non ha subito nessuna modifica in Aula.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in posa per un selfie con un collega dopo il voto finale in Senato sul ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati (Ansa)

Il passo successivo, essendo mancata, come previsto dalla procedura, la prescritta maggioranza dei due terzi, sarà il referendum confermativo, per il quale tanto la maggioranza quanto l'opposizione hanno fatto sapere di essere intenzionate ad avviare le procedure (firme di un quinto dei parlamentari di una Camera o di 500mila elettori o richiesta da parte di cinque Consigli regionali).

Meloni esulta, Tajani pensa al Cav, opposizione sulle barricate

"Oggi, con l'approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini – festeggia Meloni sui social –. Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo”.

Per il vicepremier Tajani oggi è “una giornata storica per l'Italia. Una dedica a Silvio Berlusconi e a tutte le vittime di errori giudiziari”.

Nordio: “Una catastrofe se l’Anm si aggrega al referendum”

“Questo è l'inizio della fine – commenta Nordio – il prossimo step sarà il referendum e mi auguro che venga mantenuto in termini razionali e non venga politicizzato”. Il ministro lancia un monito all’Associazione nazionale magistrati: “Per l'amor del cielo l’Anm non si aggreghi – come effettivamente ha già detto, ammesso e io lo ringrazio il presidente Parodi – a forze politiche per farne una specie di referendum pro o contro il governo. Questo sarebbe catastrofico per la politica, ma soprattutto per la stessa magistratura".

Conte (M5S) attacca: “Vogliono pieni poteri”

Dura l’opposizione in Parlamento: c'è “un disegno di scardinamento della Costituzione" per "tagliare le unghie alla magistratura e depotenziarla – attacca Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle –. Vogliono pieni poteri e noi li contrasteremo in ogni modo”.

Il Comitato per il No al referendum

Nasce intanto il comitato "a difesa della Costituzione" e per il no al referendum: “Il disegno di legge Nordio inciderà sul rapporto tra politica e magistratura previsto dai costituenti – si legge in un comunicato del movimento ‘Giusto dire no’ – senza al contempo risolvere nessuno dei temi che sta a cuore ai cittadini, a partire dall'eccessiva lunghezza dei processi”.

La nuova legge introduce una distinzione netta e permanente tra la carriera dei giudici e quella dei Pubblici Ministeri, che svolgono l’azione penale. In modo che da un ruolo non si possa passare all’altro. Questo implica concorsi separati per accedere alle due diverse carriere. Conseguentemente il Csm (Consiglio superiore della magistratura), l’organo di autogoverno della magistratura, verrebbe scisso in due, un ramo requirente e uno giudicante.

La riforma istituisce una nuova Alta Corte Disciplinare, che avrebbe il compito di giudicare i procedimenti disciplinari contro i magistrati. Le decisioni di questa Corte, in tema disciplinare, non saranno più impugnabili davanti alla Corte di Cassazione.

In aggiornamento