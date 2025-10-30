Violante: “La riforma della giustizia? Furore ideologico. Crea la casta dei pm e non elimina le correnti nel Csm”

ROMA – Presidente Violante, arriva in porto la riforma costituzionale sull’ordinamento giudiziario: quale è la sua valutazione complessiva? “Il mio giudizio non è positivo”, esordisce Luciano Violante, ex Presidente della Camera, per anni punto di riferimento della sinistra sulla giustizia, spesso critico con "l’invasione di campo dei magistrati nella sfera politica".

Perché è critico?

“La riforma non riguarda né la giustizia né i diritti dei cittadini. Si tratta di un tentativo di riequilibrio dei rapporti tra politica e magistratura. Temo che gli effetti saranno diversi da quelli voluti perché aumenterà notevolmente il peso dei pm sui mezzi di comunicazione, nei confronti della politica e dei cittadini”.

Il flash mob di FI dopo il sì alla riforma della giustizia

La riforma fa perno sulla separazione delle carriere: quali effetti produrrà?

“Oggi la separazione delle carriere c’è già con la riforma Cartabia. Si può cambiare da pm a giudice e viceversa una sola volta nella vita e solo nei primi dieci anni, se ti rendi conto che la professione di pm o quella di giudice non ti si addice e per fare meglio il tuo lavoro vuoi cambiare. Ma per cambiare devi andare in un’altra regione. Questa riforma aumenta il potere dei pm concedendo loro un totale autogoverno”.

Vede, dunque, il rischio del pm super poliziotto, con una sorta di effetto boomerang rispetto alle intenzioni di chi ha voluto la separazione?

“Vedo la costruzione di una casta, senza vincoli gerarchici e che si auto amministra. Credo che a un certo punto ci sarà o l’esigenza del controllo politico, come in tutti i Paesi dove c’è questa separazione, cosa non auspicabile, o si andrà alla riforma della riforma”.

Il ministro Carlo Nordio al Senato

Il sorteggio dei componenti dei Csm porterà alla fine delle correnti?

"I sorteggiati apparterranno comunque ad una corrente e gli appartenenti alla stessa corrente una volta entrati nel Csm continueranno a fare gruppo a sé”.

Come valuta l’istituzione della corte disciplinare?

"È previsto un rinvio a norme successive per organizzarne il funzionamento. Molto dipende da come saranno scritte queste norme. Qualcuno potrà obbiettare la differenza di trattamento tra la magistratura ordinaria e le altre magistrature”.

Dopo la votazione sulla riforma della giustizia al senato, dai banchi delle opposizioni sono stati alzati dei cartelli con la scritta 'no ai pieni poteri'

Se l’obiettivo era il riequilibrio tra politica e magistratura, può dirsi raggiunto almeno in parte o che cosa occorreva e occorrerebbe fare?

“L’intenzione è il riequilibrio, ma la conseguenza temo che sia un ulteriore squilibrio a favore dei pm. Ricostruire un clima di rispetto reciproco è la premessa necessaria per un’azione costruttiva al servizio dei cittadini. Ma non ne vedo le premesse, purtroppo. Il furore ideologico è un cattivo consigliere per tutti”.

Certo è che i rapporti politica magistratura restano un nervo scopertissimo dell’assetto costituzionale, come dimostra anche la vicenda del Ponte sullo Stretto: perché l’Italia non trova pace in questo ambito?

“La tensione tra politica e giustizia è propria di tutti i Paesi democratici. Chi governa, di qualsiasi colore, considera spesso le regole come impacci, ma i giudici quelle regole, peraltro scritte dagli stessi politici, devono applicarle, perché è la ragione per la quale i giudici esistono”.

È prevedibile che voterà no al referendum?

“Voterò contro questa legge per le ragioni che ho esposto, rispettando naturalmente chi la pensa diversamente”.