Giustizia, ok finale alla riforma. Via libera alle carriere separate. Ora la battaglia sul referendum

Roma, 30 ottobre 2025 – Il sì definitivo del Senato alla riforma della giustizia non è un traguardo, ma lo sparo che dà il via al torneo senza esclusione di colpi che si concluderà con il referendum. “Si celebrerà tra marzo o aprile”, anticipa il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ieri il Senato ha espresso il quarto e ultimo voto a favore delle norme che introducono in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati, il doppio Csm con i componenti scelti per sorteggio e l’Alta corte disciplinare per le toghe. Sull’esito non c’erano dubbi: sono passate con 112 sì (centrodestra e Calenda), 59 no e 9 astensioni. Di dubbi non ce n’erano neppure sulle reazioni.

Entusiastiche quelle del centrodestra, anche se a festeggiare in piazza sono stati solo gli esponenti di Forza Italia, omaggio dovuto al padre fondatore, alla cui memoria è dedicato il trofeo. Conferma l’erede diretta, Marina Berlusconi: “Quella di oggi è la vittoria di mio padre”. Il Guardasigilli preferisce dedicare la bella giornata “alla democrazia”; la premier Giorgia Meloni esalta “il traguardo storico” e, al Tg1, sottolinea “l’occasione per arrivare a una giustizia più giusta”. Mette le mani avanti: “Comunque vada il referendum, non ci saranno conseguenze per il governo”.

All’attacco l’Associazione nazionale magistrati, spalleggiata dall’intero campo largo, ma non da tutta l’opposizione. Avverte il leader di Italia viva, Matteo Renzi: “Siamo favorevoli da sempre alla separazione delle carriere, ma questa è una riformicchia”. Netto Carlo Calenda (Azione): “Liberare il Csm dalle correnti e garantire la terzietà del giudice sono obiettivi che tanti cittadini condividono”.

Il ministro Carlo Nordio

Di ben altro parere, il presidente dell’Anm, Cesare Parodi: a Porta a Porta spiega che la riforma “non migliora la giustizia e altera l’assetto dei poteri”. Il problema maggiore? “I magistrati sorteggiati”. Non dà la partita referendaria persa: “È apertissima”. Ma confessa che se dovesse andare male considererebbe le dimissioni: “Inevitabile a quel punto valutarle”. Dal canto suo, la premier liquida la critica del sindacato delle toghe sbrigativamente: “Non ricordo una volta che l’Anm sia stata favorevole a una sola riforma della giustizia. Evidentemente gli va bene la giustizia com’è. Non è l’idea che abbiamo noi, e probabilmente anche i cittadini”.

Sin qui nulla di imprevisto: da copione anche il diverbio acceso dall’intervento in Aula dell’ex pm Roberto Scarpinato (M5s), secondo cui “Berlusconi, Previti, Dell’Utri non sono perseguitati dalla magistratura”. La vera partita comincia solo ora e il governo mette a punto la strategia per la campagna referendaria. Intanto, ha già fatto partire la raccolta delle firme tra deputati e senatori di centrodestra: “La consultazione popolare garantisce solidità alla riforma – spiega Enrico Costa (FI) – dimostra che non è un tema per addetti ma riguarda tutti”. Per mobilitare gli elettori (il referendum non ha quorum) l’ordine di scuderia è attenuare quanto più possibile l’immagine di uno scontro di potere con la magistratura. Così Nordio non solo si dice “pronto a un confronto televisivo con l’Anm”, ma si impegna a “recuperare il dialogo” sulle leggi attuative. Per questo, va sgombrato il campo dalle accuse di mirare alla subordinazione dei pm all’esecutivo: “Semmai ci fosse il pericolo, mi troverebbe sdraiato a terra per impedire che avvenga”, avverte il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Essenziale evitare ogni forma di politicizzazione anche se, come dimostra lo scontro divampato con la Corte dei conti sul Ponte sullo Stretto, inevitabilmente l’accusa di non far lavorare il governo farà capolino spesso. Ma Palazzo Chigi vuole limitarsi quanto più possibile all’aspetto tecnico della riforma: “Abbiamo approvato norme di buon senso, che rafforzano la terzietà del giudice e liberano la magistratura dalle correnti”, insiste la premier.

Chi non ha alcuna intenzione di circoscrivere la campagna al tecnicismo della riforma è il centrosinistra. Attacca Elly Schlein (Pd): “Questa legge serve a Meloni per avere le mani libere”. Il governo “vuole pieni poteri”, rilancia Giuseppe Conte (M5s). Insomma, la campagna referendaria iniziata ieri dominerà in crescendo il dibattito politico nei prossimi mesi.