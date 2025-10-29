Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Politica
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveSpalletti JuventusIsraele GazaPonte sullo Stretto
Acquista il giornale
PoliticaRiforma della giustizia, battaglia sul referendum. Nordio avverte:: "Non si voti su Meloni"
29 ott 2025
REDAZIONE POLITICA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Politica
  3. Riforma della giustizia, battaglia sul referendum. Nordio avverte:: "Non si voti su Meloni"

Riforma della giustizia, battaglia sul referendum. Nordio avverte:: "Non si voti su Meloni"

Ultimo miglio in Parlamento per la riforma che introduce in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati. In Senato è...

Ultimo miglio in Parlamento per la riforma che introduce in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati. In Senato è...

Ultimo miglio in Parlamento per la riforma che introduce in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati. In Senato è...

Ultimo miglio in Parlamento per la riforma che introduce in Costituzione la separazione delle carriere dei magistrati. In Senato è iniziata la discussione generale sulla riforma Nordio che domaniì mattina riceverà il via libera da Palazzo Madama, quello definitivo del Parlamento. Ma è già il referendum confermativo a tenere banco nel dibattito politico: il Pd ha tenuto una prima riunione per mettere a punto la strategia referendaria e il ministro Guardasigilli (Carlo Nordio in foto) ha auspicato una campagna sul merito e non sul governo Meloni, come fu per Renzi nel 2016. Trattandosi della cosiddetta seconda lettura della riforma, il Senato non potrà modificare il testo con emendamenti: nell’Aula di Palazzo Madama è dunque iniziata una lunga discussione in cui si sono iscritti a parlare tutti i senatori del Pd e di Avs e la maggior parte di quelli di M5s. Per la maggioranza interverrà un senatore per gruppo. La maratona si concluderà domani mattina, con le dichiarazioni di voto dei gruppi e il voto atteso a mezzogiorno. La riforma, ha insistito Nordio, "non è così rivoluzionaria come si dice" perché la separazione delle carriere è conseguente all’adozione nel 1983 del processo accusatorio in luogo di quello inquisitorio; tanto è vero che in tutti i Paesi dove il modello processuale è accusatorio le carriere dei magistrati sono separate. Ma il parere delle opposizioni, è diverso: i due Csm per giudicanti e Pm porterà esiti indesiderati.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RiformaSenato