Roma, 9 luglio 2019 - Sul drammatico problema dei rifiuti a Roma (VEDI VIDEO), stamane si è tenuto un vertice al ministero dell'Ambiente tra il ministro Sergio Costa, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e la sindaca della Capitale Virginia Raggi. Toni rilassati, al termine dell'incontro: "E' andata bene, finalmente il piano parte", ha detto il presidente regionale e leader Pd mentre il ministro spiega: "Abbiamo deciso tutti insieme anche di guardare a una stagione nuova". Sul concreto, la sindaca sottolinea: "L'obiettivo è ripulire la città, lo dobbiamo ai romani".

IL MINISTRO COSTA - "Abbiamo individuato belle soluzioni - assicura Costa al termine del vertice - Sicuramente adesso proseguirà la raccolta dei rifiuti e si accelera secondo le possibilità. C'è la disponibilità della Regione ad aumentare i giorni per procedere alla raccolta straordinaria; c'è tutta la capienza degli impianti, una cosa importantissima, per cui i rifiuti a terra non rimarranno. La cosa più importante, ciò che io ho già detto, è che ogni due giorni i tecnici della Regione, del Comune, dell'Ama si incontreranno per calibrare, di volta in volta la migliore raccolta dei

rifiuti a terra‎ e la loro predisposizione negli impianti, che mi sembra la soluzione migliore".

Insomma, dice il ministro "una bella giornata per Roma. Abbiamo deciso tutti insieme anche di guardare a una stagione nuova. Non stiamo cercando le responsabilità passate, oggi sono un attimo fortunatamente nel cassetto: stiamo cercando le soluzioni per fare in modo che i rifiuti non ci siano più a terra ma soprattutto non ci siano a medio e lungo termine".

IL GOVERNATORE ZINGARETTI - Soddisfatto anche il leader dem: "La riunione è andata bene, in uno spirito di totale collaborazione tra tutti gli attori istituzionali che è la condizione fondamentale per affrontare i problemi". E sottolinea che l'ordinanza "sta finalmente producendo i primi risultati nelle ultime 48 ore. Se continuiamo così sono convinto che il cambio di rotta e la strada giusta si vedranno con risultati presto percepibili. Già oggi la gran parte dei siti definiti a rischio è stata ripulita - ha proseguito Zingaretti - così come quelli vicino ai luoghi sensibili e insieme monitoreremo affinché il lavoro vada avanti fino alla pulizia completa".

LA SINDACA RAGGI - Per la prima cittadina di Roma "l'obiettivo primario è ripulire la città, lo dobbiamo ai romani e mi sembra che questo tavolo lo abbia garantito a più livelli". E aggiunge: "C'è stata una ampia concertazione per soluzioni di breve periodo, che chiaramente sono quelle che prevedono un aumento dei conferimenti negli impianti esistenti, le capienze sono state liberate, Ama si impegnerà in breve tempo a ripulire con turni straordinari recuperando residui a terra derivati dal fermo di alcuni impianti e la manutenzione di altri".

Poi l'appello ai romani: "Chiedo a tutti i cittadini da qui in avanti di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perché' solo in questo modo possiamo iniziare ad abbassare e ad abbattere la quota dell'indifferenziato che è la frazione in assoluto che ci crea più problemi: è quella che va a finire agli inceneritori e alle discariche e non consente un riutilizzo, bloccando il ciclo dei rifiuti in senso virtuoso. Nelle prossime settimane - ha concluso - aumenteremo le aree di raccolta differenziata porta a porta. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti".