Caos Terzo polo, Richetti "Noi facevamo sul serio, Renzi puntava alle Europee"

Matteo Richetti, capogruppo Iv-Azione alla Camera, il Terzo polo non esiste più.

"Intanto, togliamo dal campo l’idea che questo progetto, che è forte anche di personalità come Gelmini, Bonetti, Carfagna, Rosato sia fallito per un problema di leadership. È stato affondato da differenti obiettivi. Cioè: mentre per noi il partito unico era un soggetto politico che avrebbe fatto cessare ogni esperienza politica precedente, Italia Viva ci ha fatto sapere che da qui al marzo 2024 avrebbe impegnato risorse e attività per una serie di iniziative politiche, compresa la nuova Leopolda, a due mesi dalle elezioni europee".

Richetti

Dunque Renzi voleva far sopravvivere Italia Viva e non farla confluire nel partito unico, come sarebbe avvenuto invece per Azione?

"Esatto. Del resto ripeto: se tu mentre sei a due mesi dalle Europee organizzi una kermesse nazionale come Italia Viva invece che investire nel nuovo partito, come la spieghi? E lo dico da amico di Renzi e della Leopolda..."

Si diceva: Renzi voleva far sopravvivere il suo partito...

"...Quando per noi il passaggio delle Europee è considerato invece definitivo, l’appuntamento cruciale dove far nascere una grande forza europeista e liberaldemocratica. È chiaro che su questo il tavolo di costruzione del partito unico si è piantato. Io sono capogruppo sia di Italia Viva che di Azione, le mie amicizie personali restano, ma credo che il progetto, a questo punto, finisca qua".

Azione cosa farà?

"Il nostro cantiere resta aperto, ma il rammarico è che le due forze avevano raggiunto l’8% alle politiche. Pensavamo fosse un punto di partenza, ora partirà comunque un grande processo costituente con le forze popolari, liberali, repubblicane, noi siamo pronti a mettere in discussione tutto, simbolo, nome, l’importante è che si faccia sul serio, basta tatticismi".

Con l’elezione di La Russa alla presidenza del Senato, una parte del Terzo polo mostrò interesse per un eventuale ruolo a sostegno della maggioranza, provocando un terremoto nel centrodestra...

"Non certo la nostra. Non parliamo dell’elezione di La Russa. Noi continueremo con il nostro modo di fare opposizione: ferma ma costruttiva. E non possiamo certo sentirci attratti da un polo fatto da Salvini e La Russa e uno fatto da Schlein e Conte. In molti guardando con allarme a come si sta configurando il Pd nella sua organizzazione interna e devo dire che noi siamo lontani da approcci populisti e massimalisti mentre vogliamo essere la nuova casa dei riformisti"

Come?

"Tre sono i nostri punti programmatici: industria 4.0 finanziata con i fondi del Pnrr, una nuova politica energetica che sia frutto del mix tra rinnovabili e nuova energia nucleare e che nuove risorse (11 miliardi) siano stanziati per la salute, per il personale sanitario. Queste sono le priorità sempre stato il nostro piano, un piano che Azione porterà avanti dall’opposizione nel rapporto con il governo. Alle Europee, il nostro riferimento è l’area rappresentata da Macron".

Nessun ripensamento possibile, secondo lei, da parte di Renzi a questo punto?

"In politica mai dire mai, ma in questo momento le posizioni sono davvero inconciliabili".