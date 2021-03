Roma, 29 marzo 2021 - Riaperture e situazione vaccini. Sono questi i temi al centro del vertice di oggi tra Stato e Regioni, in cui è è stata ribadita la volontà di un impegno comune per il buon esito della campagna di immunizzazione superando ogni incomprensione, con la massima collaborazione. A tal proposito il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il suo vice Giovanni Toti hanno spiegato da cosa sia nato il corto circuito- Resta anche il nodo di quelle che i governatori di centrodestra definiscono "riaperture ragionevoli". In particolare, i presidenti della Lega hanno insistito affinché nel prossimo Decreto siano previste delle clausole per ripristinare le zone gialle nei territori laddove i numeri lo consentono (stessa posizione già espressa dal leader del Carroccio, Matteo Salvini, pochi giorni fa). I governatori hanno chiesto di rivalutare i criteri per individuare l'andamento del contagio (criteri che sono influenzati anche dal numero di tamponi effettuati). Inoltre

Il premier Mario Draghi, dal canto suo, ha detto che soltanto attraverso un sincero rapporto di collaborazione tra Stato e Regioni si riuscirà a vincere questa battaglia, tornando su una frase pronunciata in Parlamento nei giorni scorsi. Per Draghi c'è il comune impegno ad assicurare non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell'attività economica. Il presidente del Consiglio, secondo quanto si apprende, ha rinnovato l'invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo, sottolineando come la campagna vaccinale stia andando migliorando "continuamente e rapidamente". Gli obiettivi prefissati per aprile e maggio, in riferimento alle forniture di vaccini e al numero delle vaccinazioni, pari al mezzo milione di vaccinati al giorno, non sembrano più così lontani."Per quanto riguarda le forniture dei vaccini per i prossimi mesi la Commissione ha assicurato - ha detto Draghi - che le dosi dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l'immunità per il mese di luglio in tutta l'Europa".

Draghi ha ribadito che lo Stato farà di tutto per rispondere alle esigenze delle Regioni, anche con riferimento al tema delle carenze di personale: "Questo è l'atteggiamento del Governo: aiutarvi a raggiungere gli obiettivi che sono di tutti noi". Per Draghi occorre ridare speranza al Paese, "pensando a programmare e alle riaperture". "Bisogna cominciare ad aver di nuovo il 'gusto del futuro' - ha detto ancora il premier -. Occorre uscire da questa situazione di inattività. Sono certo che, tutti insieme, raggiungeremo qualunque obiettivo. Questa è la mia certezza, non è una speranza né un pronostico".

"Il testo del prossimo decreto Covid non è ancora pronto. Ma stiamo dicendo a tutti la stessa cosa: occorre dare ai cittadini una prospettiva di speranza. Allo stesso tempo questo non è il momento per dire 'riapriamo tutto'. Fino al 15-20 aprile ci vorrà ancora molta attenzione, ma poi se i numeri migliorano all'interno del dl servirebbe un automatismo per prevedere aperture mirate senza il bisogno di approvare un nuovo provvedimento". Cosi - a quanto si apprende - il Ministro per le Autonomie, Maria Stella Gelmini, all'incontro tra Governo e Regioni. E ancora: "Sono soddisfatta di questa riunione e per le parole del presidente Draghi. E' indispensabile la collaborazione tra governo e Regioni per arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati in merito alla campagna vaccinale. Stasera usciamo da questo incontro consapevoli che i nostri destini sono legati. I cittadini ci giudicheranno per la nostra sinergia e per ciò che faremo, insieme, in concreto".