Resta il vuoto normativo. Ora tocca al Parlamento. A luglio il testo in Senato

Il 17 maggio il 63enne Daniele Pieroni, malato senza scampo di Parkinson, ha premuto di propria sponte il pulsante che gli ha procurato la morte sotto controllo del personale sanitario ai sensi della legge regionale della Toscana. E caso vuole che il 17 luglio, due mesi dopo la sua morte, l’Aula del Senato inizierà l’esame della legge sul fine vita, che il Parlamento a questo punto è chiamato ad approvare per non incorrere nella prossima sentenza fissata per dopo la pausa estiva dalla Corte Costituzionale: che potrebbe dare un sostanziale il via libera alla legge toscana, che recepisce pedissequamente tutte le prescrizioni disposte dalla Consulta sin dal 2019 in tema di diritto costituzionale all’accesso "universale ed equo" alle cure palliative e al suicidio medicalmente assistito.

Parlamento e maggioranza si trovano dunque in urgenza di intervenire dopo la morte di Pieroni. La legge toscana è stata infatti redatta seguendo a menadito le indicazioni della Corte Costituzionale, che da anni esorta le Camere a colmare il vuoto legislativo in tema di fine vita. Ma il centrodestra è diviso a dir poco al suo interno tra propensioni clericali (di Fratelli d’Italia e Lega) e liberali (di Forza Italia) che fendono trasversalmente i partiti. A cominciare dal Carroccio, dove il governatore veneto Luca Zaia si era a suo tempo reso promotore di una legge regionale bocciata dal suo stesso partito e la sua stessa maggioranza e adesso esorta a legiferare come "fatto di civiltà". Già martedì prossimo, quindi, dovrebbe essere presentata la prima bozza in sede di Comitato ristretto del Senato. Se non definitivo, un testo formulato "all’80%", come spiega il senatore Ignazio Zullo di FdI.

Le prescrizioni della Consulta seguite dalla regione toscana sono semplici: una patologia irreversibile, sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, dipendenza tra trattamenti di sostegno vitale, capacita di prendere decisioni libere e consapevoli del paziente. A questi presupposti la maggioranza vorrebbe aggiunge le cure palliative. Prima questione che potrebbe diventare controversa. A domanda esplicita il senatore Zullo spiega che non si tratta di imporre ulteriori cure palliative a chi sicuramente già ne usufruisce, ma di inserirlo come criterio per accedere alle procedure di fine vita. Nell’intenzione della maggioranza c’è inoltre la costituzione di un comitato etico per la valutazione dell’accesso alla norma sul fine vita.

Ma il nodo più controverso rischia di diventare il fatto che secondo il centrodestra non dovrebbero essere gli operatori del Sistema sanitario nazionale a occuparsi della procedura di fine vita come in Toscana, in quanto gli operatori della sanità avrebbero come fine unico preservare la vita. La questione rischia di diventare cruciale e spinosa. Ad avviso del centrosinistra, la stessa Corte Costituzionale rimette la valutazione e la gestione della questione ai medici della sanità statale. Il timore è che possano essere chiamati causa enti pro-vita che contrastino le libere scelte dei malati terminali con l’accanimento palliativo.