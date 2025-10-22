Resa dei conti leghista. Salvini fa il mediatore. Ma il Nord mugugna

"Altro che resa dei conti...". Detto dal leader Matteo Salvini e contraddetto dal malumore degli amministratori nordisti, il Consiglio nazionale della Lega di ieri non ha potuto che registrare e sforzarsi di mitigare la divergenza tra l’impianto nazional-sovranista propugnato dal Capitano e il tradizionale pragmatismo euro-federalista dei corpi sociali di riferimento e dei dirigenti locali settentrionali. All’insegna dell’unità che s’impone al Carroccio in vista delle elezioni in Veneto, come dimostrato dall’ovazione raccolta dal governatore uscente Luca Zaia e dell’entrante Alberto Stefani. Plauso che rappresenta un endorsement anche al modello federalista di stampo bavarese propugnato dal pragmatismo del partito nordista rispetto al radicalismo sovranista perseguito dall’asse Salvini-Vannacci.

Gli unici conti che premono alla Lega per Salvini sono quelli della finanziaria, illustrata in collegamento con via Bellerio dal ministro dell’economia Roberto Giorgetti, che ha esortato a diffidare delle indiscrezioni di stampa. Insieme all’obiettivo di confermarsi al governo del Veneto, strappando il ruolo di primo partito ottenuto da FdI alle Politiche e alle Europee, il leader ribadisce la mobilitazione contro l’immigrazione clandestina e in favore del contributo delle banche alla manovra. Tema di controversia politica e elettorale soprattutto coi contendenti moderati di Forza Italia.

Il leader non nega gli stenti elettorali alle Regionali: "Tutti noi abbiamo sbagliato qualcosa? Sì, io in primis". Ma lo scarico di responsabilità sulla dirigenza collettiva non convince il partito, dove serpeggiano malumori. A partire dal contenzioso sullo scarso profitto elettorale sortito dalle istanze nazional-sovraniste del generale Vannacci, che non hanno prodotto risultati in Toscana e rimangono invise alla matrice liberal-democristiana del partito nordista. Tanto che lo stesso Salvini si è premurato di derubricare i ‘team’ fondati dall’europarlamentare al ruolo di "associazioni culturali, che non possono essere soggetti politici". Anche se Vannacci non intende retrocedere dall’obiettivo di raggiungere quota 200 entro fine anno.

Il consiglio federale di ieri è stata insomma la sanzione di una divaricazione di prospettiva destinata a condizionare la vita politica del Carroccio fino alle prossime elezioni politiche del 2027, all’indomani delle quali tutti presagiscono il vero showdown congressuale sull’eventuale successione alla guida del partito. Niente polemiche, niente alzate di toni, a cominciare proprio dai governatori nordisti come Zaia, Massimiliano Fedriga (assente perché negli Usa) e Attilio Fontana, nient’affatto soddisfatti della gestione in carica, ma intenti anzitutto alla corsa per la riconquista del Veneto e per non cedere il governo della Lombardia al partito della premier. Gli stessi parlamentari, a cominciare dai capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, sono preoccupati dal rischio che una Lega senza Nord comprometta il radicamento sociale del Carroccio.

Intanto, però, la Lega si troverà unita nel cercare di arginare la riforma della legge elettorale che piace a Fratelli d’Italia e non dispiace al Pd per togliere i collegi in favore del vincolo di coalizione e il premio di maggioranza su base nazionale.