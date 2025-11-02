Report, Ghiglia manda diffida per bloccare la puntata di stasera. Ranucci: “Tenta di metterci un bavaglio”

Roma, 2 novembre 2025 – Scontro sulla puntata di stasera di ‘Report’. Agostino Ghiglia, componente del Garante della privacy, ha inviato a una diffida formale per bloccare la trasmissione, contestando una presunta acquisizione illecita di alcuni dati personali sulla base di anticipazioni postate sui social. "Non c'è stato nessun materiale trafugato o intrusioni informatiche – fa sapere, dal canto suo, il conduttore Sigfrido Ranucci –. Quello che tenta di fare Ghiglia è mettere un bavaglio. È gravissimo, si tratta di interruzione di servizio pubblico".

Fonti Rai hanno comunque fatto sapere che la puntata odierna andrà in onda regolarmente, senza subire variazioni o tagli.

La replica di Ghiglia

"È molto grave non solo l'intrusione nella mia vita privata, perché sono stato pedinato, ma la violazione della mia corrispondenza e delle mie chat che sembra siano nella disponibilità di Report da non so quanto tempo – replica Ghiglia, sentito dall'Ansa, al giornalista –. Stiamo parlando di mail del Garante, di un'Autorità pubblica e non privata e su questo Ranucci dovrà dare risposte non a me, ma a chi di dovere". "Mi chiedo se per la Rai, il cda e la Commissione di Vigilanza sia tutto corretto. A me non sembra", sottolinea.

Cosa c'è nella puntata di Report

Nella puntata di questa sera di Report è previsto un servizio nel quale si mostrerà la visita di Ghiglia nella sede di Fratelli d'Italia avvenuta il 23 ottobre, cioè il giorno prima della decisione del Garante per la Privacy di infliggere la multa alla trasmissione di Rai 3. Inoltre – come anticipato oggi da Repubblica – si dovrebbe dar conto di alcuni messaggi inviati da Ghiglia alla sua segreteria, nei quali annunciava la visita ad Arianna Meloni.

"Posto che non mi risulta alcuna mail, mi chiedo di quale facezie stiamo parlando visto che mi accusano di qualunque cosa – dice ancora Ghiglia all’Ansa –. Il mio 'vado da Arianna' significa 'vado al Secolo d'Italia' perché la sede di Fdi e il Secolo d'Italia sono nello stesso posto". "Ma se anche fosse? Non sono libero di incontrare chi mi pare? Un conto è vedere le persone, un altro è fare qualcosa che non va dopo averle viste – prosegue –. Nessuno mi ha chiesto nulla. Io chiedo a Ranucci perché va sul palco della Cgil o da qualsiasi altra parte? Mi chiedo: c'è un interesse pubblico se il membro di un'Autorità incontra casualmente una persona?".

Nei giorni scorsi il componente dell'Autorità aveva spiegato di essere andato nella sede di Fdi per parlare con Italo Bocchino di libri e di aver solo incrociato la sorella della premier per un saluto. La stessa Arianna Meloni è intervenuta parlando di "un clima da caccia alle streghe".

Perché è stata erogata la sanzione a Report

La sanzione del Garante è stata erogata a Report per la pubblicazione della conversazione privata tra l'allora ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Nell’audio, l'ex titolare della Cultura confessava la relazione avuta con Maria Rosaria Boccia, fatto che poi portò alle sue dimissioni dal ministero.

Le opposizioni all’attacco

Intanto insorgono le opposizioni. "Rispediamo al mittente qualsiasi ipotesi di censura della puntata di stasera di Report, Agostino Ghiglia si dimetta subito. È gravissimo che una richiesta simile arrivi da un membro dell'Autorità Garante per la Privacy – scrive in una nota il capogruppo del M5s in commissione di Vigilanza Rai, Dario Carotenuto –. Quando chi è chiamato a vigilare sulla tutela dei diritti dei cittadini usa la propria posizione per ostacolare la libertà di stampa viene colpito il cuore stesso della democrazia. È arrivato il momento di una riflessione profonda sull'operato di quei componenti del Garante della Privacy che interpretano il loro ruolo come clava del potere politico". "Siamo al delirio di onnipotenza: questi soggetti vogliono sostituirsi finanche all'Ordine dei giornalisti, che sul punto si è espresso in maniera inequivocabile, ma soprattutto ostacolare il sacrosanto diritto dei cittadini ad essere correttamente informati”, gli fa eco la senatrice sempre pentastellata Dolores Bevilacqua.

"Ci provano in tutti i modi a bloccare Report – dice Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare –. Come possiamo fidarci di un'Autorità di garanzia dopo le anticipazioni della puntata di Report? No, non possiamo fidarci". "Ogni sentenza, ogni provvedimento dell'Autorità per la Privacy sarà da oggi segnato da un'ombra: non sapremo più se le decisioni sono state prese nel pieno della trasparenza e dell'indipendenza, o dopo essersi consultati con il partito di riferimento - in questo caso Fratelli d'Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni", aggiunge Ruotolo, affermando che "lo scandalo che coinvolge Agostino Ghiglia, ex esponente di Alleanza Nazionale nominato proprio dal governo Meloni, è uno spartiacque".

Di "fatto gravissimo" parla anche Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde. "La diffida odierna – afferma – rappresenta un precedente pericoloso: se le inchieste giornalistiche che sollevano questioni scomode possono essere bloccate preventivamente, viene meno una parte essenziale del nostro sistema di controllo e garanzia. Il Garante della Privacy non può trasformarsi in uno strumento di intimidazione contro chi fa giornalismo, Ghiglia e tutti i vertici dell'authority devono dimettersi immediatamente".