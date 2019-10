Roma, 23 ottobre 2019 - E' polemica sulla puntata di Report andata in onda due giorni fa e dedicata al caso Moscopoli, ovvero i rapporti tra la Lega e la Russia di Putin.. La questione è finita sul tavolo del cda. Secondo quanto si apprende, i consiglieri Igor De Biasio (indicato dalla Lega) e Giampaolo Rossi (indicato da Fratelli di Italia) hanno accusato la trasmissione di violare la par condicio in vigore per le elezioni in Umbria. Una tesi respinta da Rita Borioni (Pd) e Riccardo Laganà (dipendenti) che hanno difeso la trasmissione, che avrebbe solo esercitato il diritto di cronaca.

Alt del Pd. "Nel servizio pubblico si difenda la libertà di espressione. Se qualcuno deve esprimere opinioni diverse o fornire versioni alternative ha il diritto di farlo. Ma censurare non può farlo nessuno". Così su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Nel servizio pubblico si difenda la libertà di espressione. Se qualcuno deve esprimere opinioni diverse o fornire versioni alternative ha il diritto di farlo. Ma censurare non può farlo nessuno #reportrai3 — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 23 ottobre 2019